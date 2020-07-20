Temizlik hakkında merak edilen 20 dini soru
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ve Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde temizliğe oldukça geniş yer verilir. Öyle denilebilir ki yüce dinimiz temizlik esasları üzerine kuruludur. Namazın makbul olması için beden, elbise ve kılınacak yerin temiz olması gibi şartların bulunması, bunu kanıtlar niteliktedir. Allah Resulü'nün "Temizlik imanın yarısıdır." hadisi, dindeki yerini de gösterir. Peki, abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır? Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? Sizler için temizlik hakkında Diyanet'e sıkça sorulan soruları derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2020
22:49
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
09:16
Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de,
"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (sav) de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak göstermiş hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir.
Abdest aldıktan sonra tırnak kesilir mi?
Sünnetlerine ve adabına riayet edilerek, abdest şöyle alınır:
"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir.
Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" diyerek euzu besmele çekilir.
Eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir.
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.