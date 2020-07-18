Abdest aldıktan sonra tırnak kesilir mi? Abdest nasıl alınır kısaca...

Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide suresi, 6.ayet)

Bu âyet Medine döneminde nazil olmuş ise de, Müslümanların Mekke döneminde Miraç gecesinde namazın farz kılınmasından itibaren namaz öncesinde mendup bir davranış olarak abdest aldıkları bilinmektedir. Ayet bunu müstakil bir hükümle teyit etmiş, ayrıca abdestin her amel için değil namaz için farz kılındığını açıklamıştır. Hz. Peygamber de hem Müslümanlara fiilî olarak abdestin nasıl alınacağını göstermiş hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir.