Abdest aldıktan sonra tırnak kesilir mi? Abdest nasıl alınır kısaca...
Abdest nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Namaz kılmak, Kur'an okumak gibi ibadetleri yerine getirirken abdest alınması gerekir. Peki, abdest alırken nasıl niyet edilir? Abdest alırken hangi dualar okunur? Abdesti bozan haller nelerdir? Abdestin farz ve sünnetleri nelerdir? Abdest aldıktan sonra tırnak kesilir mi? İşte Diyanet'e göre adım adım erkek ve kadın için abdest alınışı...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
16:11
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
16:24
Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir.
Hz. Peygamber (sav) de hem abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak göstermiş hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir.
Gusül abdesti nasıl alınır?
Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.
Kolonya abdesti bozar mı?
Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:
"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide suresi, 6.ayet)
Bu âyet Medine döneminde nazil olmuş ise de, Müslümanların Mekke döneminde Miraç gecesinde namazın farz kılınmasından itibaren namaz öncesinde mendup bir davranış olarak abdest aldıkları bilinmektedir. Ayet bunu müstakil bir hükümle teyit etmiş, ayrıca abdestin her amel için değil namaz için farz kılındığını açıklamıştır. Hz. Peygamber de hem Müslümanlara fiilî olarak abdestin nasıl alınacağını göstermiş hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir.
Sünnetlerine ve adabına riayet edilerek, abdest şöyle alınır:
"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir.
Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" diyerek euzu besmele çekilir.
Eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir.
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.