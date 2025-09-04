Şurutu’s Salat

4 /7













Soru: Hakim olduğunuz metinler üzerinden örnekler verir misiniz?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Bu Bâb Namâzun Şartlarını Bildürür

Şart farz dimekdür. Farz odur ki delîl-i kat'î ile sâbit ola. Farzun hükmi fi'liyle müsâb, terkiyle mu'âkıb olmak ve inkârıyla kâfir olmakdur. Namâzun taşrasında olan farzlara şurût dirler. İmdi müttefikun 'aleyhâ olan namâzun şartları altıdur. Evvelkisi âb-dest almakdur mâ'-i mutlak ile. Mâ'-i mutlak her sudur ki bir kimesne ana nazar itdükde su diye bir gayri kayd ile mukayyed kılmaya. Meselâ karpuz suyı ve gül suyı ve buhûr suyı ve üzüm suyı dimek gibi. Mâ'-i mukayyed egerçi pâkdür necâset-i hakîkiyyeyi sevbden ve bedenden giderür ammâ ki âb-dest ve gusl câ'iz degüldür. Mâ'-i mutlak yagmur suyı gibi ve kuyılar ve bınarlar suyı gibi. Ve su bulmadugı vakt yahod bulup ve lâkin isti'mâline maraz sebebi ile yahod düşmen ve yırtıcı hayvân ve sâ'ir zarûrât sebebleri ile kâdir olmadugı vakt teyemmüm eylemekdür. Teyemmüm câyizdür her şol şey ile ki yir cinsinden ola. Toprak gibi ve kum gibi ve sürme ve zırnîh gibi ve mutlakâ taş kısmı ile egerçi üzerinde gubâr ya'nî toz olmazsa da câ'izdür. Bu zikr olan eşyâ ile teyemmüm câ'iz olmak İmâm-ı A'zam hazretleri ile İmâm Muhammed katındadur. Ammâ ki İmâm Ebû Yûsuf katında ancak toprak ile ve kum ile câ'izdür ve İmâm Şâfi'î katında hâssaten toprak ile câyizdür.

