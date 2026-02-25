Semt kuran külliye: Valide-i Atik

4 /7













💠 Kanuni Sultan Süleyman'ın gelini, II. Selim'in hanımı Nurbanu Valide Sultan'ın güçlü, kudretli ve hayırsever olduğunu belirten Kanbaş, "Caminin, Mimar Sinan'ın ustalık devri diyebileceğimiz, Edirne'deki Selimiye'yi inşa ettiği bir dönemde talep edildiğini görüyoruz. Mimar Sinan'ın aslında bir ustalık eseridir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

💠 Kanbaş, Sinan'ın, Edirne'deki Üç Şerefeli Cami ve Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi'nin geliştirilmiş şekliyle Valide-i Atik Camisi'ni inşa ettiğini belirterek, "Sadece bir cami değil, adeta bir külliye. Yani etrafında şifahanesinin, sıbyan mektebinin, darülkurranın, darülhadisin, ticarethanelerin, fakirlerin bir tas çorba alabilmek için sanki gitmek mecburiyetinde kaldıkları bir imarethanenin ve üniversite öğrencilerinin eğitim alabildiği bir medrese bulunuyor. Aslında ufak bir şehir." dedi.