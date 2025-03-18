Saygıya dair Kur'an'dan 8 Ayet

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Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut.

Hicr Suresi - 85 . Ayet

ÖMER B. ABDULAZİZ'İN NASİHATLERİ