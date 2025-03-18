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Saygıya dair Kur'an'dan 8 Ayet

Yayınlanma Tarihi: Mart 18, 2025 10:46 Güncelleme Tarihi: Mart 18, 2025 15:09

İslam'ın farklılıklara yönelik temel yaklaşımı, insan kavramı ve insanın özgürlüğü üzerinedir. Kur'an'nın insan anlayışının özünde insana yönelik yapılan "yeryüzünde yaratılan bir halife" olma tanımlaması mevcuttur. Sizlere saygı ve hoşgörü yaklaşımına dair Kur'an'dan 8 Ayet derledik.

1/8

🔸

Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.

Nisâ Suresi - 4 . Ayet

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

2/8

🔸

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut.

Hicr Suresi - 85 . Ayet

ÖMER B. ABDULAZİZ'İN NASİHATLERİ

3/8

🔸

İçinizden yardım sever ve zengin olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler; Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.

Nûr Suresi - 22 . Ayet

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

4/8

🔸

Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim?

Zuhruf Suresi - 5. Ayet

5/8

🔸

Onları bırak ve "Sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler!

Zuhruf Suresi - 89 . Ayet

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