Şam’ın 1310 yıllık simgesi: Emeviyye Camii

2 /10











◼ Emevi Camii'nin bulunduğu alanda daha önce diğer kavimler kendileri için mabedler inşa etmişlerdi. Son olarak bu alana 5. yüzyılda Vaftizci Yahya Kilisesi inşa edilmişti. Mekan, Şam'ın fethinden sonra Müslümanlar içinde bir ibadet alanı oldu.

◼ Öyle ki Hristiyan ve Müslümanların ibadet alanı bir duvar ile ayrılmıştı. Bu mekan İslam tarihinin önemli simalarından Muaviye b. Ebu Süfyan'ın hutbe okuduğu yerdi.

EMEVİ DÖNEMİ FETİHLERİ VE SONUÇLARI