Safiyye bint Abdülmuttalib: Peygamberimizin halası ve gazaya çıkan ilk Müslüman kadın...

Peygamber Efendimizin halası olan Safiyye bint Abdülmuttalib, ilk Müslümanlardandı. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan oğlu Zübeyr bin Avvam ile birlikte İslam ile müşerref oldu. Eşinin ölümünün ardından çocuklarının terbiyesiyle bizzat ilgilenen Safiyye, cesur çocuklar yetiştirmeye gayret etti. Resul-i Ekrem Efendimize (sav) daima destek oldu; Medine'ye hicret etti ve çeşitli muharebelere katılarak "gazâya çıkan ilk Müslüman hanım" olarak zikredildi. Bir savaş sırasında sığındıkları eve girmeye çalışan bir Yahudi'yi öldürmesi nedeniyle de bir kâfiri öldüren ilk Müslüman kadın olarak anıldı.