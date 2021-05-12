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Safiyye bint Abdülmuttalib: Peygamberimizin halası ve gazaya çıkan ilk Müslüman kadın...

Peygamber Efendimizin halası olan Safiyye bint Abdülmuttalib, ilk Müslümanlardandı. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan oğlu Zübeyr bin Avvam ile birlikte İslam ile müşerref oldu. Eşinin ölümünün ardından çocuklarının terbiyesiyle bizzat ilgilenen Safiyye, cesur çocuklar yetiştirmeye gayret etti. Resul-i Ekrem Efendimize (sav) daima destek oldu; Medine'ye hicret etti ve çeşitli muharebelere katılarak "gazâya çıkan ilk Müslüman hanım" olarak zikredildi. Bir savaş sırasında sığındıkları eve girmeye çalışan bir Yahudi'yi öldürmesi nedeniyle de bir kâfiri öldüren ilk Müslüman kadın olarak anıldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 16:54
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SAFİYYE BİNT ABDÜLMUTTALİB KİMDİR?
SAFİYYE BİNT ABDÜLMUTTALİB KİMDİR?

🔸 Safiyye bint Abdülmuttalib, Peygamber Efendimizin (sav) altı halasından biridir. 567 yılı civarında Mekke'de doğmuştur.

🔸 Annesi, Resulullah'ın (sav) annesi Hz. Âmine'nin amcasının kızı Hale bint Vüheyb'dir.

🔸 Cahiliye döneminde Ebu Sufyan'ın kardeşi Hâris bin Harb'le, onun vefatının ardından ise Hz. Hatice'nin kardeşi Avvâm bin Huveylid ile evlenmiştir.

🔍 Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice

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CESUR ÇOCUKLAR YETİŞTİRDİ
CESUR ÇOCUKLAR YETİŞTİRDİ

🔸 İlk evliliğinden Safî ya da Safyâ adında bir çocuğu, ikinci evliliğinden ise Zübeyr, Sâib ve Abdülkâ'be isimlerinde oğulları olmuştur.

🔸 Eşi Avvâm'ın ölümünün ardından çocuklarının terbiyesiyle bizzat ilgilenmiş; onların cesur bir insan olarak yetiştirmeye gayret etmiştir.

🔸 Hatta bu nedenle sıkı bir disiplin uygulamış; çevresince kimi zaman tenkit edilmiştir.

🔍 Cennetle müjdelenen sahabe; Zübeyr bin Avvam

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OĞLU İLE BİRLİKTE MÜSLÜMAN OLDU
OĞLU İLE BİRLİKTE MÜSLÜMAN OLDU

🔸 Safiyye'nin oğlu Zübeyr bin Avvâm, cennetle müjdelenen on kişi manasına gelen "Aşere-i Mübeşşere"den biridir.

🔸 Safiyye bint Abdülmuttalib, ilk Müslümanlardan biri olan oğlu Zübeyr ile birlikte İslam ile müşerref olmuştur.

🔸 Oğullarından bir diğeri Sâib bin Avvam ise çeşitli gazvelere katılan bir sahabidir.

🔍 Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe

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İSLAM İLE İLK MÜŞERREF OLANLARDANDI
İSLAM İLE İLK MÜŞERREF OLANLARDANDI

🔸 "Yakın akrabanı da uyar" mealindeki ayetin nazil olması üzerine Peygamber Efendimiz (sav) akrabalarını toplamış ve onları İslam'a davet etmiştir.

📕 Şuarâ suresi 214. ayetin tefsiri

🔸 Bu esnada Peygamberimizin (sav) halasını, "Ey Resûlullah'ın halası Safiyye! Seni de Allah'ın azabından koruyamam" diyerek onu Müslüman olmaya çağırdığı belirtilmektedir.

🔸 Ebû Leheb'in Resul-i Ekrem'e (sav) hakaret etmesinin ardından Safiyye yeğenini savunmuş; bu durum onun ilk Müslümanlardan biri olduğu sonucuna işaret etmiştir.

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İSLAM’IN YAYILMASI İÇİN PEYGAMBERİMİZE DESTEK OLDU
İSLAM’IN YAYILMASI İÇİN PEYGAMBERİMİZE DESTEK OLDU

🔸 Peygamberimizin (sav) halalarından yalnız Safiyye'nin İslam'ı benimsediği nakledilmiş; kimi rivayetlerde ise diğer halaları olan Atike ve Ervâ'nın da Müslüman olduğu belirtilmiştir.

🔸 İslam'ın yayılması için Resul-i Ekrem Efendimize (sav) destek veren Safiyye, oğlu Zübeyr ile Medine'ye hicret etmiştir.

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