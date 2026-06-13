Zihnini Özgürleştirmek İsteyenlerin Rehberi: Cemil Meriç

Doğu ve Batı düşünce dünyası arasında entelektüel bir köprü kuran Cemil Meriç, edebiyattan sosyolojiye, felsefeden tarihe kadar uzanan geniş çalışma alanıyla Türk kültür hayatının en önemli mütefekkirleri arasında yer alıyor. Yaşadığı trajedilere rağmen kelimelerin gücüyle karanlığı aydınlatan usta yazar, başta "Bu Ülke" ve "Mağaradakiler" olmak üzere kaleme aldığı eserlerle nesiller boyu zihinleri özgürleştirmeye devam ediyor. İşte, derlediğimiz birbirinden anlamlı alıntılar...
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Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız.
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Doğuyu inceleyen kişi, ister Avrupalı, ister Amerikalı olsun, kendi gerçeğinin zorladığı temel kuralların dışına çıkamaz...
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Şimdi bırak bunu, ciddi şeylerden bahsedelim!
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İnsanlık bir merdivenin basamaklarından çıkar gibi yükselmez.
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İnsanlık daima daha kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk.