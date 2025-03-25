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Sabır ve şükür ile ilgili 10 hadis

Yayınlanma Tarihi: Mart 25, 2025 09:21 Güncelleme Tarihi: Mart 25, 2025 09:21

Şükür, Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olmak, sabır ise karşılaşılan zorluklara imanımız ile karşı durmaktır. Sabır aynı zamanda sıkıntılara, zararlara ve endişelere karşı mükemmel bir güç aracıdır. Müslümanlar kalplerini Allah'a sabır ve şükür ile yöneltip karanlıktan, kötülükten kendilerini uzak tutmalıdırlar. İşte, bizlerde sizler için sabır ve şükrü anlatan 10 hadis-i şerifi bir araya getirdik.

1/10

🔸

"Îman iki kısımdır. Yarısı sabırda, yarısı şükürdedir."

(Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VII, s. 127)

12 Hadis ile Merhametin Fazileti

2/10

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"Allah'a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur."

(Ebû Dâvûd, Edeb 18. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 19)

3/10

🔸

"Âdemoğlunun şu nimetlerden başkasında (şikâyete) hakkı yoktur. (onlar da) Oturacağı ev, avret yerlerini örten giyecek elbise, kuru ekmek ufağı ve (içeceği) sudur."

(Tirmizî, Zühd, 30, IV, 572)

10 Ayet ile Güvenilir Olmanın Önemi

4/10

🔸

"Sizden biriniz, günlük yiyeceğini bulur ve vücudu sıhhatta olduğu hâlde (tehlikelerden) emin olursa, (bütün) dünya kendisine verilmiş gibidir."

(Tirmizî, Zühd, 34, IV, 574)

5/10

🔸

"Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yad ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek) gizlerse ona nankörlük etmiş olur."

(D4814 Ebu Davud, Edeb, ı 1)

İslam felsefesini temellendiren filozof Farabi'den inciler

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