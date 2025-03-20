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İslam felsefesini temellendiren filozof Farabi'den inciler

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 09:21 Güncelleme Tarihi: Mart 20, 2025 09:22

Türkistan'ın yetiştirdiği, Bağdat'ın şekillendirdiği büyük filozof Farabi, kaleme aldığı kitaplarla İslam felsefesini temellendiren isim olarak kabul görür. Hayatı boyunca üzerinden çıkarmadığı Orta Asya kıyafeti ile ömrünü ilme vakfeden bu büyük filozof, maddi zenginlik yerine ruh ve ahlak zenginliğini önemsemiştir. Öyle ki kendisine edilen iltifatları önemsememiş yaşantısı süresince ilim çizgisinden sapmamıştır. Felsefe alanındaki yetkinliği sebebiyle "Muallim-i Sani" olarak anılan Farabi'nin önemli cümlelerini araştırdık.

1/20

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Saygı bir toplumun en olmazsa olmaz direğidir.

Fârâbî

FARABİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

2/20

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Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

Fârâbî

FARABİ'NİN "İDEAL DEVLET" ESERİNDEN ALINTILAR

3/20

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Uzun konuşanı kısa dinlemeli...

Fârâbî

FARABİ'NİN KALEMİNDEN ERDEMLİ ŞEHİR

4/20

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Akıl, insanın sahip olabileceği en yüce değerdir.

Fârâbî

FARABİ'NİN HARFLER KİTABI'NDAN 20 ALINTI

5/20

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Kötü insan, ruhu ile ilişkisini kaybeden insandır.

Fârâbî

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