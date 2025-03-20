İslam felsefesini temellendiren filozof Farabi'den inciler
Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 09:21 Güncelleme Tarihi: Mart 20, 2025 09:22
Türkistan'ın yetiştirdiği, Bağdat'ın şekillendirdiği büyük filozof Farabi, kaleme aldığı kitaplarla İslam felsefesini temellendiren isim olarak kabul görür. Hayatı boyunca üzerinden çıkarmadığı Orta Asya kıyafeti ile ömrünü ilme vakfeden bu büyük filozof, maddi zenginlik yerine ruh ve ahlak zenginliğini önemsemiştir. Öyle ki kendisine edilen iltifatları önemsememiş yaşantısı süresince ilim çizgisinden sapmamıştır. Felsefe alanındaki yetkinliği sebebiyle "Muallim-i Sani" olarak anılan Farabi'nin önemli cümlelerini araştırdık.
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Saygı bir toplumun en olmazsa olmaz direğidir.
Fârâbî
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Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.
Fârâbî
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Uzun konuşanı kısa dinlemeli...
Fârâbî
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Akıl, insanın sahip olabileceği en yüce değerdir.
Fârâbî
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Kötü insan, ruhu ile ilişkisini kaybeden insandır.
Fârâbî