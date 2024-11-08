Farabi'nin "İdeal Devlet" eserinden alıntılar

Türk-İslam filozofu olan Farabi, "Muallim-i Sina" ve "Hace-i Sina" olarak anılır. Farabi'nin, El-Medinetü'l-Fazıla yani "İdeal Devlet" adlı eserinde, ideal bir devletin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini aktarmış. Bilhassa İslam dünyasına uygun bir devlet modelini tasvir etmiştir. Hace-i Sina; erdem, adalet, yönetici, mutluluk, toplum gibi konuları derinlemesine işlemiş. İşte, bu kitaptan sizler için ders niteliğinde alıntılar derledik.