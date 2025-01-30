Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri

3 /10 Üç aylar tesbihi











◼ Üç ayların başlamasıyla birlikte kılınması gereken namazlar ve çekilmesi gereken zikirler ile tesbihler araştırılmakta. Çünkü Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç aylarda çekilen tesbih ve zikirlerin sevabı oldukça fazladır.

◼ Üç aylar boyunca her gün 100 kere "Muhammedurrasulullah", 1100 kere "La İlahe İllallah" ve 1660 defa "Ya Allah" zikirleri çekilebilir.