Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 2025 yılında 31 Ocak Cuma gününe tekabül etmektedir. Bu maneviyat yüklü üç aylarda Müslümanlar, bu dönemi ellerinden geldiğince en faydalı şekilde eda etmek istiyor. Tam bu noktada akıllara "Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihler var mı?" sorusu geliyor. İşte, Şaban ayında çekilecek zikirler, Şaban ayı tesbihleri...
◼ Üç aylar, İslam'ın göz bebeğidir. 2025'te 1 Ocak'ta başlayan bu manevi dönem Recep ayı ile başlamıştı. İkincisi olan Şaban ayı 31 Ocak Cuma gününe tekabül ediyor.
◼ İşte, böylesine bir zamanda yapılması gereken ibadetler ve çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler bulunmakta.
◼ Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Her kim Şaban'ın ilk gecesinde, birinci rekâtlarında bir Fatiha ve beş İhlâs okumak suretiyle on iki rekât kılarsa Allah-u Teâlâ ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz."
◼ Üç ayların başlamasıyla birlikte kılınması gereken namazlar ve çekilmesi gereken zikirler ile tesbihler araştırılmakta. Çünkü Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç aylarda çekilen tesbih ve zikirlerin sevabı oldukça fazladır.
◼ Üç aylar boyunca her gün 100 kere "Muhammedurrasulullah", 1100 kere "La İlahe İllallah" ve 1660 defa "Ya Allah" zikirleri çekilebilir.
◼ Her üç ay kendi içinde üç bölüme ayrılarak ibadet edilir ve her ayın ilk on günü ile ikinci on günü ve üçüncü on günü tesbihleri bulunmaktadır.
◼ Recep ayının İlk 10 günü 100 defa "Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum", ikinci 10 gün "Subhana'llahi'l-ehadi's-samed" ve üçüncü 10 gün ise "Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim" tesbihleri çekilebilmektedir.
◼ Şaban ayına mahsus zikirler de bulunur. Şaban ayının ilk on günü "Ya Latif Celle Şanühü", ikinci on günü "Ya Rezzak Celle Şanühü" ve üçüncü on günü ise "Ya Aziz Celle Şanühü" şeklinde çekilir.
◼ Ramazan ayında ise ilk on gün "Ya Errahamerrahimin" ikinci on gün "Ya Gafferez Zünüb" ve üçüncü 10 gün "Ya Atikarrikab" tesbihleri bulunur, bu zikirlerin çekilmesi fazlasıyla sevaptır.