Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri

4 /10 Recep ayı tesbihleri











◼ Her üç ay kendi içinde üç bölüme ayrılarak ibadet edilir ve her ayın ilk on günü ile ikinci on günü ve üçüncü on günü tesbihleri bulunmaktadır.

◼ Recep ayının İlk 10 günü 100 defa "Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum", ikinci 10 gün "Subhana'llahi'l-ehadi's-samed" ve üçüncü 10 gün ise "Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim" tesbihleri çekilebilmektedir.