2025 Üç aylar takvimi

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◽ Rahmet ve bereket aylarının yaşanacağı üç aylar, kapımızda. 2025 üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. Receb ayının ilk manevi günü Regaip Kandili de bu ay içinde gerçekleşecek.

◽ REGAİB NE DEMEK?

◾ Arapça bir kelime olan "Regâib", "reğabe" kökünden türer. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" anlamlarına gelmektedir.

◾ Üç ayların ilk ayı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm Müslümanlarca idrak edilir.