2025 Üç aylar takvimi
2025 yılında Üç Aylar, 2025'te 6 Mart'ta başlayacak ve 3 Haziran'da sona erecek. Müslümanlar Ramazan ayı başta olmak üzere manevi olarak kendilerini yenileme ve arınma fırsatı bulacaklar. Sizlere 2025 Üç aylar takvimini hazırladık.
◽ Rahmet ve bereket aylarının yaşanacağı üç aylar, kapımızda. 2025 üç aylar başlangıcı için geri sayım başladı. Receb ayının ilk manevi günü Regaip Kandili de bu ay içinde gerçekleşecek.
◽ REGAİB NE DEMEK?
◾ Arapça bir kelime olan "Regâib", "reğabe" kökünden türer. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" anlamlarına gelmektedir.
◾ Üç ayların ilk ayı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm Müslümanlarca idrak edilir.
2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
◽ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
◽ Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmak bir Müslüman için hem bir fırsat hem de oldukça mühimidir.
Üç Aylar'ın dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
◽ Diyanet İşleri Başkanlığına göre;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir."