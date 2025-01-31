Şaban ayı orucu
Mübarek Şaban ayının ilk günü 31 Ocak 2025 Cuma. Müslümanların büyük sevinç kaynağı ve müjdecisi olan Şaban ayı, bizleri Ramazan'a kavuşturma heyecanını yaşatır ve bu ayın ilk gününü oruçlu geçirmek oldukça sevaptır. Şaban ayının dinimizdeki rolü nedir? sizlere hazırladık.
▫ Müslümanların göz bebeği olan, Ramazan'a yaklaşma müjdesini veren Şabana ayı, Allah'a inanlar için büyük bir coşku ile beklenmektedir.
▫ Bu mübarek ayı, Şaban ayının büyük kısmını Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) oruçlu geçirmiştir. (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 176-177)
Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:
"İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum."
(Müsned, V, 201; Nesâî, "Ṣavm", 70)
Üç ayların dindeki yeri nedir?
▫ Diyanet İşleri Başkanlığınca üç ayların dindeki yer;
Ramazan ayında oruç tutmak farz olmakla birlikte Receb ve Şaban aylarında Efendimiz Hz. Peygamber'in (SAV) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.
(Buhârî, Savm, 52-53 - 1969-1973; Müslim, Sıyâm, 173-179 / 1156-1157; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43, 1741)
▫ Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığına göre, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Kişi, sağlığı olup güç yetirdiği takdirde bu mübarek aylarda aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Şaban ayının ilk günü orucu
▫ Mübarek Şaban ayının ilk gün orucu vardır. Şaban ayının ilk günü 31 Ocak 2025 Cuma'dır. Müminlerin iki sevinç yaşayacağı cuma gününü ve Şaban ayının ilk gününü oruçlu geçirmek oldukça sevaptır.
➡ Şaban ayının ilk perşembe günü, 6 Şubat 2025 gününe denk gelmektedir.
▫ Ebu Abdillah el-Hubeyşi'nin (RA) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle ulaştırmıştır:
"Şa'bân'ın ilk ve son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allâh Teâlâ üzerine bir hak olur."
(Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-Hareke, No:785, sh:249)
Şaban ayının son üç günü orucu
▫ Şaban ayında üç gün oruç tutmanın sevabı için bu ayda orucu ayın başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç gün tutulur.
▫ Üç gün oruç tutmanın fazileti hakkında Efendimiz (SAV) şöyle buyrulmuştur
"Şa'bân, cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç gün de olsa onda oruç tutsun."
(es-Safûrî, Nüzhetü'l-Mecâlis, 1/142)