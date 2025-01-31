Şaban ayı orucu

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Şaban ayının son üç günü orucu

▫ Şaban ayında üç gün oruç tutmanın sevabı için bu ayda orucu ayın başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç gün tutulur.

▫ Üç gün oruç tutmanın fazileti hakkında Efendimiz (SAV) şöyle buyrulmuştur

"Şa'bân, cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç gün de olsa onda oruç tutsun."

(es-Safûrî, Nüzhetü'l-Mecâlis, 1/142)

Üç Ayları İdrak Etmek