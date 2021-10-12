Rüya ile ilgili hadisler

Rüya, Allah'ın en güzel şekilde yarattığını beyan ettiği insanın, üzerindeki sır perdesi henüz açılmamış gizemli bir dünyasıdır. Hadislerde rüyanın insan hayatındaki önemine birçok kez temas edilir. Peygamber Efendimize ilk vahiy uykuda rüyâ-yı sâdıka şeklinde geldi ve altı ay müddetle bütün vahiyler rüyada vuku buldu. Bir hadis-i şerifte yirmi üç yıllık vahiy müddeti içerisindeki altı aylık zaman dilimi kastedilerek "Müminin sadık rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir" buyurulur. Gelin, rüya hakkında hadis-i şeriflere daha yakından bakalım.