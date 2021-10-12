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Rüya ile ilgili hadisler

Rüya, Allah'ın en güzel şekilde yarattığını beyan ettiği insanın, üzerindeki sır perdesi henüz açılmamış gizemli bir dünyasıdır. Hadislerde rüyanın insan hayatındaki önemine birçok kez temas edilir. Peygamber Efendimize ilk vahiy uykuda rüyâ-yı sâdıka şeklinde geldi ve altı ay müddetle bütün vahiyler rüyada vuku buldu. Bir hadis-i şerifte yirmi üç yıllık vahiy müddeti içerisindeki altı aylık zaman dilimi kastedilerek "Müminin sadık rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir" buyurulur. Gelin, rüya hakkında hadis-i şeriflere daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:56
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Ebû Hüreyre'nin (ra) işittiğine göre Resûlullah (sav): "Nübüvvetten (sonra) geriye kalan ancak mübeşşirâttır. "dedi. Sahâbîler: "Mübeşşirât nedir yâ Resûlallah?" dediler. "İyi (güzel/salih) rüyadır." cevabını verdi.

(Buhârî, Ta'bîr, 5)

📚Hadislerin rehberliğinde İslam'da rüya kavramı

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): "Beni rüyasında gören kimse, uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

(Buhârî, Ta'bîr, 10; Müslim, Rüyâ, 11)

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Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): "Beni rüyasında gören kimse, uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

(Buhârî, Ta'bîr, 10; Müslim, Rüyâ, 11)

📚Peygamber sevgisini anlatan ayet ve hadisler

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Ebû Saîd el-Hudrî'nin (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın."

Diğer bir rivayette: "O rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır, şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin; (zaten) o rüya kendisine bir zarar vermez." buyurmuştur.

(Buhârî, Ta'bîr, 3, 46; Müslim, Rüyâ, 3-4)

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Ebû Katâde'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: "İyi rüya, (bir rivayete göre) güzel rüya, Allah'tandır; kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse, sol tarafına üç defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. (Zaten) o rüya kendisine bir zarar vermez."

(Buhârî, Ta'bîr, 10; Müslim, Rüyâ, 2)

📚Hz. Peygamberin hadislerinde geçen dualar

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Hz. Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: "Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, üç defa sol tarafına üflesin, üç defa eûzü billâhi mineşşeytânirracîm (Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım), desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün."

(Müslim, Rüyâ, 5)

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Ebu'l-Eska' Vâsile b. Eska'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: "En büyük iftira, bir kimsenin
babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi, yahut Hz. Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nisbet etmesidir."

(Buhârî, Menâkıb, 5)

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