Rüya ile ilgili hadisler

Ebû Saîd el-Hudrî'nin (ra) işittiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın."

Diğer bir rivayette: "O rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır, şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin; (zaten) o rüya kendisine bir zarar vermez." buyurmuştur.

(Buhârî, Ta'bîr, 3, 46; Müslim, Rüyâ, 3-4)