Ruhun melekesi: Sabır

🔸 Sabırlı davranmanın mükâfatı yüce dinimizde oldukça büyüktür. Kötülükleri güzellikle karşılamaya çalışanlar Kur'an-ı Kerim'de övülmüştür. Onların bu davranışları düşmanlıkların dostluğa çevrilmesini sağlar.

🔸Demirli, sabrın başımıza gelen bela ve musibetlerde verdiğimiz ilk tepki olduğunu anlattı:

"Sabır hâkim yorumlarda, hayatın olmasını istemediğimiz anlarında hayatın tahakkuk etmesini beklemediğimiz durumlarına karşı tahammül etmektir. Sabretmek 'Burada geçici bir durum var bunu geçelim, sabah olacaktır, aydınlık olacaktır, her şey yoluna girecektir' diye düşünmektir. Böyle düşündüğümüz sürece biz normal hayat mücadelemiz sonucunda ahlaki kavramı tüketmiş oluruz. Sabır herkes içindir. Sabretmek zaten herkesin yaptığı bir şeydir. Peygamber Efendimiz, (sav) yaşanan bir hadise üzerine, sabır dediğimiz şeyin Allah'ı anma meselesi başa sıkıntı geldiğindeki ilk tepki, sonrasının ise tahammül olduğunu söylüyor. Biz kullar başımıza gelen beklenmedik olaylarda sabretme gayreti gösteririz ancak sabretmek karşılaştığımız hadiseler karşısında sergilediğimiz anlık davranışları da kapsar."

Sabır nedir? Sabırla ilgili ayetler…