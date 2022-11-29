Ruhun melekesi: Sabır

🔸Sabır, ahlak terimi olarak "üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet" gibi manalara gelmektedir.
🔸Kur'an-ı Kerim'de sabır kelimesi 5 ayette geçmiş, yaklaşık 100 ayette ise aynı kökten gelen isim ve fiillere yer verilmiştir Aynı zamanda Yüce Kitabımızda sabrın karşıt anlamı ceza, telaş, yakınma gibi kavramlar da geçmektedir. Sabır akıl ve zekânın, ceza âcizliğin bir ifadesi sayılmıştır.
🔸 Ayet-i kerimelerde sabrın önemi üzerinde durulmuş, sabırlı olanlar yüceltilmiş ve verilecek mükâfatlar zikredilmiştir.
🔸Allah Teâlâ'nın kullarını korku, açlık, yoksulluk, yakınlarının vefatı, maddi kayıp gibi musibetlerle imtihan ettiği vurgulanmıştır.
🔸 Bunlara karşı sabır gösterenlerin, Allah'a teslimiyette bulunanların Rabbimizin lütfuna ve rahmetine ereceği, ebedi kurtuluşa ereceği müjdelenmiştir.
Sabır hakkında yol gösterici 10 hadis