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Resimli Regaip kandili sözleri ve mesajları... En güzel kandil mesajları 2021

İslam aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili 18 Şubat (bugün) idrak edilecek. Regaib, rahmet ve mağfiret gecesidir. 2021 Regaip Kandili gelmesi ile etkileyici, anlamlı ve resimli kandil mesajları araştırılıyor. Sizde dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel Regaip kandili sözleri ve mesajları...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:50
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Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin.

Hayırlı kandiller!

Regaib Kandili ne demek?

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Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

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Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun.

Kandilin mübarek olsun.

Regaip kandilinde yapılacak ibadetler

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Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Kandiliniz mübarek olsun.

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Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

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