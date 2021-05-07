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  • Resimli Kadir gecesi sözleri ve mesajları... 2022 Kadir Gecesi mesajları!

Resimli Kadir gecesi sözleri ve mesajları... 2022 Kadir Gecesi mesajları!

Müslümanların heyecanla beklediği Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba (bugün) idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş bu hayırlı günde ibadetlerini yerine getirip dualarını ederek yüce Allah'tan af dileyecekler. Sizde dua dolu dileklerinizi Kadir Gecesi mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz resimli, anlamlı, en güzel, kısa Kadir gecesi sözleri ve mesajları...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 09:09
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Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.

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O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... Ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi meali ve okunuşu...

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Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kadir gecesi alametleri

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Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

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