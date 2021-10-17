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  • Resimli, dualı Mevlid kandili mesajları 2021! Kandil mesajları resimli, yazılı, kısa sözler...

Resimli, dualı Mevlid kandili mesajları 2021! Kandil mesajları resimli, yazılı, kısa sözler...

Müslüman alemi için mübarek Mevlid Kandili bugün, 17 Ekim Pazar gecesi ihya edilecek. Kandilde büyüklerine ve küçüklerini unutmayan Müslümanlar en güzel ve en anlamlı kandil mesajlarını haberimizde bulabilirler. Mübarek mevlid kandili vesilesiyle 2021 Mevlid Kandili Mesajları: Dualı, resimli ve yazılı, kısa Mevlid Kandili mesajlarını, sözlerini sizler için derledik. Siz de dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz dualı, anlamlı, en güzel kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 17.10.2021 00:31
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Resimli, dualı Mevlid kandili mesajları 2021
Resimli, dualı Mevlid kandili mesajları 2021

Rabbimiz!

Bizleri Peygamberimiz, Hz. Muhammed'in (SAV) yolundan ayrılmayan, O'nun (SAV) sünnetine sımsıkı sarılan kullarından eyle.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Resul-i Ekrem'e (SAV) yazılan mevlidleri öğrenmek için tıklayın

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Kandil mesajları resimli, yazılı, kısa sözler...
Kandil mesajları resimli, yazılı, kısa sözler...

Allah (CC), siz büyüğümüzün ömrünü hayırlı, gönlünü zengin eylesin.
Bizleri, yarın cennette komşu olan muhterem kullarından kılsın.
Hayırlı kandiller…

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2021 Mevlid Kandili Mesajları
2021 Mevlid Kandili Mesajları

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Kandiliniz mübarek olsun.

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Mevlid Kandili mesajları 2021
Mevlid Kandili mesajları 2021

Mevlid Kandili hanelerimizde rahmet, sofralarımızda berekete vesile olsun. Bu mübarek vakitlerde birbirimize dua etmeyi unutmayalım.

Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Mevlid Kandili hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için tıklayın

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Dualı, resimli ve yazılı, kısa Mevlid Kandili mesajları
Dualı, resimli ve yazılı, kısa Mevlid Kandili mesajları

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin.

Kandiliniz mübarek olsun.

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