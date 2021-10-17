Resimli, dualı Mevlid kandili mesajları 2021! Kandil mesajları resimli, yazılı, kısa sözler...

Müslüman alemi için mübarek Mevlid Kandili bugün, 17 Ekim Pazar gecesi ihya edilecek. Kandilde büyüklerine ve küçüklerini unutmayan Müslümanlar en güzel ve en anlamlı kandil mesajlarını haberimizde bulabilirler. Mübarek mevlid kandili vesilesiyle 2021 Mevlid Kandili Mesajları: Dualı, resimli ve yazılı, kısa Mevlid Kandili mesajlarını, sözlerini sizler için derledik. Siz de dua dolu dileklerinizi kandil mesajları ile iletebilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz dualı, anlamlı, en güzel kandil mesajları...