Regaip Kandili’ni nasıl geçirmeliyiz?

🔹 Regaib gecesi, mübarek merhamet mevsimi Üç aylara hoş geldin demenin en güzel karşılığıdır. Bu mukaddes gece bize rağbetin sadece Allah Teala'ya olması gerektiğini muntazaman hatırlatır.

🔹 Regaib gecesinin bize müjdelediği Üç aylar, Müslümanların üzerine rahmet ve bereketin adeta sağanak halinde yağdığı bir rahmet mevsimidir.