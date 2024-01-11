Regaip Kandili'ni nasıl geçirmeliyiz?
Aylardır beklediğimiz merhamet, bereket ve rahmet mevsimi Üç ayların ilk gecesi Regaib Kandili'ne erişmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ayet ve hadislerde kendisine işaret edilen Üç aylar, müminler için bir bayram vesilesidir. Bu gecelerde Müslümanlar büyük bir şevkle Hak Teala'yı anarak, nafile ibadetler ile gecelerini süslerler. Üç ayların ilk Cuma gecesi "kendisine rağbet edilen" anlamındaki Regaip Kandili... Peki, Regaib gecesi en güzel şekilde nasıl idrak edilir?
Giriş Tarihi: 11.01.2024
18:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
18:18
🔹 Mübarek Üç ayların
girizgahı, Rabbimizden hakkıyla isteme vaktimiz ve merhamet mevsimine açılan kapı olan bir Regaib gecesine daha erişmenin sevincini ve kıvancını yaşıyoruz.
🔹 Rağbetle istenen şey anlamını taşıyan
Regaib'in sırrı esasında içerisinde saklı. Bu gece müminler evvela Hak Teala'dan rağbetle istemeli...
ÜÇ AYLAR SÖZLÜĞÜ
Merhamet denizinin sahili: Regaip kandili
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Regaib gecesi, mübarek merhamet mevsimi Üç aylara hoş geldin demenin en güzel karşılığıdır. Bu mukaddes gece bize rağbetin sadece Allah Teala'ya olması gerektiğini muntazaman hatırlatır.
🔹 Regaib gecesinin bize müjdelediği Üç aylar, Müslümanların üzerine
rahmet ve bereketin adeta sağanak halinde yağdığı bir rahmet mevsimidir.
Regaip kandili ibadetleri
🔹 Böylesi
rahmet ve bereket yüklü bir geceye ulaşmak her kula nasip olmaz. Bu geceleri sanki son defa yaşıyormuşçasına idrak etme zihniyetinde olmamız gerekir.
🔹 Bunun en güzel yansımalarından birisi de
Regaib gecesini ibadetle bezemektir. Bu minvalde nafile ibadetler ve nafile namazlar kılınmalıdır.
NAFİLE NAMAZ NEDİR, NASIL KILINIR?
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Allah Teala'nın verdiği nimetler için en güzel şükür ifadesi namazdır. Müslümanlar sevinç, üzüntü, korku gibi durumlarda namaz kılarlar. Varılan her secde Hak Teala'yı hatırlatır.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Namaz dinin direğidir."
(Tirmizi, İman 8)
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Zikir, şükür ve tesbih gibi ibadetleri zımnında tutan namaz ibadeti, Hz. Peygamber (SAV) tarafından dini ayakta tutan amel olarak değerlendirilmiştir.
🔹 Hak Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in tilaveti de
Regaip Kandili'nde sıklıkla gerçekleştirilir. Zira Kur'an-ı Kerim müminler için hem şifa hem de rahmettir.
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Regaip gecesinde Allah'ı (CC) anmak maksadıyla Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümanlar, bunu bir ibadet bilinciyle gerçekleştirirler.
NAMAZIN ÖNEMİ