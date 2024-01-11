Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler
Regaib Kandili Müslüman aleminin heyecanla beklediği bir gecedir. Üç ayların başlangıcı olan Receb ayındaki bu mübarek gün, ibadetlerle en faziletli şekilde ifa edilmelidir. 2024'te 11 Ocak Perşembe tarihine denk gelen Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? Bu özel gece Müslümanlar tarafından nasıl geçirilmeli? Regaib gecesinde hangi namazlar kılınır? İşte, Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler...
Giriş Tarihi: 11.01.2024
16:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
16:40
REGAİB KELİMESİ HANGİ MANAYA GELİYOR?
◾ Arapça kökenli kelime
Regaib, manasına gelmektedir. Bu, peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geleceğinin müjdelendiği geceye de verilen addır. "rağbet edilen şey, hediyenin çoğulu"
◾
Üç ayların ilki olan Receb ayının ilk cuma gecesini Müslüman alemi büyük bir coşku ile idrak eder. Bu kıymetli gece Regaib Gecesi'dir.
Receb ayı nedir?
Üç ayların ilki Receb ayıdır. Aynı zamanda hicri takvimin 7. ayıdır.
Regaip kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir?
REGAİB KANDİLİNİ NASIL İFA ETMELİYİZ?
REGAİB KANDİLİNİ NASIL İFA ETMELİYİZ?
◾ Regaib gecesi üç ayların ilk ayında olduğundan büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Bundan ötürü bu geceyi olabildiğince ibadet ederek geçirmek kısacası Regaib kandilini dolu bir şekilde ifa etmeliyiz.
◾ Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bu geceyi de içine katarak,
buyurmuştur. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir"
REGAİB GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
BU GECEYİ İBADET İLE GEÇİRMEK
◾ Böylesine kıymetli bir gece olan
Regaib gecesini boş geçirmemek gerekir. Biz Müslümanlara düşen bu mübarek günde; dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak yani çeşitli ibadetler ile geçirmek oldukça faziletlidir.
◾ Unutulmamalıdır ki bu geceler biz
Müslümanlar için bir vesiledir. Bu geceyi nafile namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak geçirmek ve daima tefekkür halinde olmak biz Müslümanlar için faydalı ve istifadeli olacaktır.
Regaib Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
REGAİB GECESİ NASIL İFA EDİLİR?
REGAİB GECESİ NASIL İFA EDİLİR?
◾
Oruç tutmanın, namaz kılmanın yanında Allah'ı (CC) çokça zikretmek gerekir. Yine bunların yanında sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer almaktadır.
◾ Çünkü bu gece bütün
rahmet kapılar açılır. Rabbimiz kullarından rahmetini ve mağfiretini esirgemez. Diğer bir ifadeyle büyük bir ümit ve inançla ibadet edilir.
REGAİB KANDİLİNDE KUR'AN-I KERİM OKUMANIN ÖNEMİ
REGAİB KANDİLİNDE KUR'AN-I KERİM OKUMANIN ÖNEMİ
◾
Regaib kandilinde ifa edilmesi gereken ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Sevgili Peygamberimize ve İslam'a indirilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlerin en büyük rehberlerinden biridir.
◾ Kur'an-ı Kerim için
Ebû Ümâme (RA), ben Resûlullah'ı (SAV):
"Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir"
buyururken işittim, demiştir.
(Müslim, Müsâfirîn 252)
Regaib Kandili'nin önemi