Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı
Üç ayların müjdecisi Receb ayının ilk mukaddes gecesi olan Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe gecesi idrak ediliyor. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği bu mübarek gecede hangi ibadetler yapılmalı? Regaip Kandilinde kılınacak namazlar, özel dualar ve gecenin feyzinden en güzel şekilde yararlanma yollarını araştırdık. Regaip Kandili'nin bereketinden mahrum kalmamak yapılması gereken ibadetler...
REGAİB KELİMESİ HANGİ MANAYA GELİYOR?
◾ Arapça kökenli kelime Regaib, "rağbet edilen şey, hediyenin çoğulu" manasına gelmektedir. Bu, peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geleceğinin müjdelendiği geceye de verilen addır.
◾ Üç ayların ilki olan Receb ayının ilk cuma gecesini Müslüman alemi büyük bir coşku ile idrak eder. Bu kıymetli gece Regaib Gecesi'dir.
Receb ayı nedir?
Üç ayların ilki Receb ayıdır. Aynı zamanda hicri takvimin 7. ayıdır.
REGAİB KANDİLİNİ NASIL İFA ETMELİYİZ?
◾ Regaib gecesi üç ayların ilk ayında olduğundan büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Bundan ötürü bu geceyi olabildiğince ibadet ederek geçirmek kısacası Regaib kandilini dolu bir şekilde ifa etmeliyiz.
◾ Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bu geceyi de içine katarak, "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir" buyurmuştur.
BU GECEYİ İBADET İLE GEÇİRMEK
◾ Böylesine kıymetli bir gece olan Regaib gecesini boş geçirmemek gerekir. Biz Müslümanlara düşen bu mübarek günde; dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak yani çeşitli ibadetler ile geçirmek oldukça faziletlidir.
◾ Unutulmamalıdır ki bu geceler biz Müslümanlar için bir vesiledir. Bu geceyi nafile namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak geçirmek ve daima tefekkür halinde olmak biz Müslümanlar için faydalı ve istifadeli olacaktır.
REGAİB KANDİLİ NASIL EDA EDİLİR?
◾ Oruç tutmanın, namaz kılmanın yanında Allah'ı (CC) çokça zikretmek gerekir. Yine bunların yanında sadaka vermek, tövbe etmek ve salavat getirmek bu gece yapılması gereken ibadetler arasında yer almaktadır.
◾ Çünkü bu gece bütün rahmet kapılar açılır. Rabbimiz kullarından rahmetini ve mağfiretini esirgemez. Diğer bir ifadeyle büyük bir ümit ve inançla ibadet edilir.
REGAİB KANDİLİNDE KUR'AN-I KERİM OKUMANIN ÖNEMİ
◾ Regaib kandilinde ifa edilmesi gereken ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Sevgili Peygamberimize ve İslam'a indirilen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlerin en büyük rehberlerinden biridir.
◾ Kur'an-ı Kerim için Ebû Ümâme (RA), ben Resûlullah'ı (SAV):
"Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir" buyururken işittim, demiştir.
