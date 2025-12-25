Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı

2 /10













REGAİB KANDİLİNİ NASIL İFA ETMELİYİZ?

◾ Regaib gecesi üç ayların ilk ayında olduğundan büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Bundan ötürü bu geceyi olabildiğince ibadet ederek geçirmek kısacası Regaib kandilini dolu bir şekilde ifa etmeliyiz.

◾ Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bu geceyi de içine katarak, "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir" buyurmuştur.