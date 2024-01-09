Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili 2024

KUR'AN-I KERİM'DE REGAİB KAVRAMI

🔸 Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de "regaib" kelimesi yer almaz. Ancak kelimenin kökeni olan "reğabe"den türetilen kavramlar sekiz yerde zikredilir.

🔸 Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek gibi manalarda kullanılan kelime; "Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" olarak Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" şeklinde Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" ifadesiyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde, "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" olarak Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçer.