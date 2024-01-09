Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili 2024
Hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili, bu yıl 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi için mukaddes günlerden biri olan Regaip Kandili 2024 tarihinin yaklaşması ile Regaip ne demek sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili'nin önemi nedir?
Giriş Tarihi: 11.01.2024
09:24
REGAİB NEDİR?
🔸Sözlükte
"kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki "ragibe" kelimesinin çoğulu olan regaib, hadis ve fıkıh literatüründe bol sevap ve mükafat, faziletli amel manalarına gelir.
🔸
Regaib kavramı; sevilen ve beğenilen anlamdaki müstehap, nafile ibadet anlamında da kullanılır.
Kandil nedir? Kandil neden kutlanır?
REGAİB KANDİLİ'NİN ANLAMI
🔸
Peygamber Efendimizin (SAV) ibadete daha çok ehemmiyet gösterdiği Regaib gecesi; Recep, Şaban ve Ramazan'ın habercisidir.
🔸 Mübarek
üç ayların ilk kandili olan Regaib, Müslümanlar için oldukça önemlidir. İnanan kimseler geceyi Allah'a tövbe etmek, af dilemek ve ibadetleri çoğaltarak dua etmek için büyük bir fırsat olarak görür.
KUR'AN-I KERİM'DE REGAİB KAVRAMI
🔸 Kutsal kitap
Kur'an-ı Kerim'de "regaib" kelimesi yer almaz. Ancak kelimenin kökeni olan "reğabe"den türetilen kavramlar sekiz yerde zikredilir.
🔸 Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek gibi manalarda kullanılan kelime;
"Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" olarak Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" şeklinde Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" ifadesiyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde, "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" olarak Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçer.
Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
🔸 Peki, Müslümanlar için mübarek bir gün olan
Regaip Kandili ne zaman? Regaib, hicrî takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecesidir.
🔸 Bu nedenle Regaib Kandili,
rahmet ve mağfiret gecesi olarak miladi takvimde o tarihe denk gelen dönemde idrak edilir.
REGAİB KANDİLİ HANGÜ GÜN?
🔸 Hicrî takvime göre
Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili, miladi takvime göre 2024 yılında 11 Ocak Perşembe gününe denk gelir.
🔸 Yani
İslam aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili bu yıl , 11 Ocak perşembeyi cumaya bağlayan gece ihya edilecek.
Kandil simidi nasıl yapılır?