Kandil simidi nasıl yapılır?

⚛ Mübarek gün ve geceler olarak kandiller Müslümanların bir arada, beraber bulunduğu ve sıla-i rahimin en çok önemsendiği günlerdendir.

⚛ Kandillerde lokma, çörek, börek ve benzeri hamur işleri dağıtmak eskiden beri süregelen bir gelenektir. Bu gelenek günümüzde de Anadolu'nun bazı yörelerinde devam etmektedir.