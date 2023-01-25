Kandil simidi nasıl yapılır?
İslam aleminde asırlardır büyük bir huşu ve neşe ile idrak edilen kandil geceleri, etrafında bir gelenek listesi de oluşturmuştur. Bu geleneklerden en bilineni ise İstanbul merkezli kandil simitleridir. Kandilin habercisi ve vazgeçilmezi olan kandil simidi, her yaştan Müslümanın sevdiği ve devam ettirme gayreti içinde olduğu müstesna bir gelenek. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi tarifi...
Giriş Tarihi: 25.01.2023
19:50
Kandil simidi nasıl yapılır?
⚛ Mübarek gün ve geceler olarak kandiller Müslümanların bir arada, beraber bulunduğu ve sıla-i rahimin en çok önemsendiği günlerdendir.
⚛ Kandillerde lokma, çörek, börek ve benzeri hamur işleri dağıtmak eskiden beri süregelen bir gelenektir. Bu gelenek günümüzde de Anadolu'nun bazı yörelerinde devam etmektedir.
⚛ Önceleri kandil vakitlerinde farklı tatlı ve tuzlu yemekler hazırlanırken sonraları delikli, halka şeklinde ve susamlı, tuzlu kuru pasta şeklinde simitler hazırlanmaya başlanır.
⚛ Her mahallede komşulara, açlara, sokakta kalanlara, yoksul durumdakilere ikram etmek için dağıtılmaya başlanan kandil simidi bir gelenek halini alır. Bu gelenek yardımlaşmayı hatırlatması ile de toplumsal birliği ve beraberliği güçlendiren bir misyon oluşturur.
⚛ Büyük şehirlerde zamanla kandillerde kandil simidi dağıtmak gelenek hâlini alır. İstanbul'un tatlıcıları ve fırınları 1800'lerden beri kandil simidi yapar.
⚛ Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak kandil simidi getirilir ve kandil gecelerinde eve gelen misafirlere kandil simidi ikram edilir.
⚛ Kandil simidi, evimizde de yapılması mümkün bir yiyecektir. Gelin birlikte bu kandilde elimizin lezzetinin geçtiği güzel kandil simitleri yapalım.
Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler
⚛ 1 çay bardağı sıvı yağ
⚛ Yarım paket tereyağı ya da margarin (125 gram)
⚛ 1 çorba kaşığı yoğurt
⚛ 2 tane yumurta (akları simidin üzeri için )
⚛ 2 çorba kaşığı sirke
⚛ 1 tatlı kaşığı mahlep
⚛ 1 çorba kaşığı toz şeker
⚛ 1 tatlı kaşığı tuz
⚛ Yarım paket kabartma tozu
⚛ 3,5- 4 su bardağı un
Yumurta akı ve bolca kavrulmuş susam Üzeri için: