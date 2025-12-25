Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

1 /10 Regaip Kandili namazı var mı?













◾ Regaip Kandili, 2025 yılında ikinci olarak 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Böylesine mübarek bir günde yapılacak ibadetler var. Bunlardan biri de Regaip Kandili namazı kılmak.

◾ Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerden bahsetmeden evvel, Arapça kökenli "Regaip" sözcüğü ne manaya geliyor, ne demek onu bir bakalım.