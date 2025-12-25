Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:17

Üç ayların ilk mukaddes gecesi olan Regaip Kandili, Müslüman aleminin kendisini huşuya teslim ettiği mukaddes bir zaman dilimidir. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan, Regaip Kandili esnasında Müslümanlar nafile ibadetler, zikirler, tesbihler ve dualarla bu mübarek geceyi ihya ederler. Bu ibadetlerden biri olan Regaip Kandili'ne has bir namaz olup olmadığına dair büyük bir merak var. Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekat?

1/10
Regaip Kandili namazı var mı?
Regaip Kandili namazı var mı?

Regaip Kandili, 2025 yılında ikinci olarak 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Böylesine mübarek bir günde yapılacak ibadetler var. Bunlardan biri de Regaip Kandili namazı kılmak.

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerden bahsetmeden evvel, Arapça kökenli "Regaip" sözcüğü ne manaya geliyor, ne demek onu bir bakalım.

2/10
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

◾ Arapça kökenli olduğunu söylediğimiz bir kelime "Regâib", "reğabe" kökünden türemektedir. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" gibi anlamlara geliyor.

◾ Üç ayların ilk ayı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm İslam alemince idrak edilmektedir.

ÜÇ AYLARIN EDEBİYATIMIZDAKİ YANSIMALARI

3/10
Regaip Kandili namazı kaç rekat
Regaip Kandili namazı kaç rekat

Regaib sözcüğü, Kur'an- Kerim'de "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'an-ı Kerim'de sekiz yerde geçer ve arzulamak, istemek anlamlarına gelir. Terim olarak Regâib, kandil olarak anılan mübarek gecelerden biridir.

Regaib gecesinin diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesine denk gelişidir. Recep ayının ehemmiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki mübarek gecenin bu ayda bulunmasındandır. Bu özel gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından da oldukça önemlidir.

4/10
Regaip Kandili namazı nasıl niyet edilir?
Regaip Kandili namazı nasıl niyet edilir?

"Yerğabu" ifadesi Bakara Suresi'nin 130. ayetinde; "terğabûne" ifadesi Nisa Suresi'nin 127. ayetinde; "yerğabû" ifadesi Tevbe Suresi'nin 120. ayetinde; "rağıbûne" ifadesi Tevbe Suresi'nin 59. ayeti ve Kalem Suresi'nde geçer. "Rağaben" ifadesi Enbiyâ Suresi'nin 90. ayetinde; "fe'rğab" ifadesi İnşirah Suresi'nin 8. ayetinde geçmektedir.

BİR KURTULUŞ VESİLESİ: REGAİBİYYE

5/10
Regaip Kandili namazı 2025
Regaip Kandili namazı 2025

◾ Tüm Müslümanların heyecanla beklediği bu mübarek gün içinde şükretmek ve zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı (CC) anmak Müslümanlar için bir ödevdir. İbadetler bir anmadır ve en mühim ibadet namazdır.

◾ Kılınan nafile namaz ve ardından Cenab-ı Hakk'a (CC) yapılan dualar, bu gecenin ihyası için önemlidir. Regaip gecesine mahsus bir namaz bulunmamakla beraber bu gece müminler Hacet namazı ve nafile namazları eda ederler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Riyazü’s Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor