Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?
Üç ayların ilk mukaddes gecesi olan Regaip Kandili, Müslüman aleminin kendisini huşuya teslim ettiği mukaddes bir zaman dilimidir. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan, Regaip Kandili esnasında Müslümanlar nafile ibadetler, zikirler, tesbihler ve dualarla bu mübarek geceyi ihya ederler. Bu ibadetlerden biri olan Regaip Kandili'ne has bir namaz olup olmadığına dair büyük bir merak var. Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekat?
◾ Regaip Kandili, 2025 yılında ikinci olarak 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Böylesine mübarek bir günde yapılacak ibadetler var. Bunlardan biri de Regaip Kandili namazı kılmak.
◾ Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerden bahsetmeden evvel, Arapça kökenli "Regaip" sözcüğü ne manaya geliyor, ne demek onu bir bakalım.
◾ Arapça kökenli olduğunu söylediğimiz bir kelime "Regâib", "reğabe" kökünden türemektedir. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" gibi anlamlara geliyor.
◾ Üç ayların ilk ayı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm İslam alemince idrak edilmektedir.
◾ Regaib sözcüğü, Kur'an- Kerim'de "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'an-ı Kerim'de sekiz yerde geçer ve arzulamak, istemek anlamlarına gelir. Terim olarak Regâib, kandil olarak anılan mübarek gecelerden biridir.
◾ Regaib gecesinin diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesine denk gelişidir. Recep ayının ehemmiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki mübarek gecenin bu ayda bulunmasındandır. Bu özel gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından da oldukça önemlidir.
◾ "Yerğabu" ifadesi Bakara Suresi'nin 130. ayetinde; "terğabûne" ifadesi Nisa Suresi'nin 127. ayetinde; "yerğabû" ifadesi Tevbe Suresi'nin 120. ayetinde; "rağıbûne" ifadesi Tevbe Suresi'nin 59. ayeti ve Kalem Suresi'nde geçer. "Rağaben" ifadesi Enbiyâ Suresi'nin 90. ayetinde; "fe'rğab" ifadesi İnşirah Suresi'nin 8. ayetinde geçmektedir.
◾ Tüm Müslümanların heyecanla beklediği bu mübarek gün içinde şükretmek ve zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı (CC) anmak Müslümanlar için bir ödevdir. İbadetler bir anmadır ve en mühim ibadet namazdır.
◾ Kılınan nafile namaz ve ardından Cenab-ı Hakk'a (CC) yapılan dualar, bu gecenin ihyası için önemlidir. Regaip gecesine mahsus bir namaz bulunmamakla beraber bu gece müminler Hacet namazı ve nafile namazları eda ederler.