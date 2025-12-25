Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?
Üç aylar gibi faziletli bir dönemin içinde yer alan önemli gün ve geceler bulunuyor. Bunlardan biri olan Regaib Kandili'ni İslam alemi büyük bir heyecan ve coşku içinde beklemekte. Böylesine mukaddes bir dönemle alakalı merak edilen pek çok husus da var. Regaib Kandili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, Regaib Kandili ile ilgili merak edilen konunun cevabı...
🔸 Regaib Kandili, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir. Regaib, Üç aylardan biri olan Recep ayının içinde yer alıyor. Bu kandil; Recep, Şaban ve Ramazan ayın girişin ilk işaretidir.
🔸 Dua ve tevbe gecesi olan bu faziletli dönemde; duaların kabul edildiğine, manevi derinliğin arttığına inanılmakta. Bahsettiklerimiz dışında sosyal dayanışmanın da arttığı gece pek çok iyi davranışa da vesile olur.
🔸 Kandiller; kırgınlıkların giderilmesi, sıla-i rahim yapılması ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirilmesi için bir sebeptir. Arapça kökenli "Regaib" sözcüğü, "rağbet edilen, arzulanan" gibi manalara geliyor.
🔸 Kulun Rabbi'ne yöneldiği, kalbini manevi kirlerden arındırmaya niyet ettiği kıymetli bir dönüm noktasıdır aslında. Müslümanlar için bu gece yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda hayatın yoğun koşturmacası içinde durup nefes almak için bir fırsattır.
🔸 Müminler için tüm zamanlar önemlidir ve Allah'ın (CC) rızası gözetilerek yaşanır. Bununla birlikte mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi idrak etmek ve Allah (CC) ile bağımızı kuvvetlendirmemiz için bahşedilen değerli zamanlardır.
🔸 Mümin bu zaman dilimleri fırsat bilerek yaşadığı hayatı muhasebe edip mübarek gün ve geceleri, tefekkür, dua, tövbe ve ibadetlerle geçirmelidir.
🔸 Bizler için geçmişin muhasebesini yapmak ve gelecek için hayırlı tohumlar ekmek için bu gecede kendimizi sorgulamalıyız. İslam alemi için böylesine ehemmiyete sahip olan kandil, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?
🔸 Öncelikle şunu söylemek gerekiyor; Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Regaib Kandili ile ilgili doğrudan bir ifade bulunmaz. Ancak bu geçmediği manasına gelmiyor.
🔸 Özellikle Regaib Kandili'ni ifade eden bir açıklama yer almasa da geceyi değerli kılan ve Yüce Kitabımızda işaret edilen geniş kavramlar yer almakta.
🔸 "Regaib", doğrudan Kur'an'da geçmese de "reğabe"den türeyen çeşitli kelimeler ile karşımıza çıkar. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de sekiz farklı yerde geçmekte ve "reğabe"nin taşıdığı anlama uygun yerlerde kullanılmaktadır.