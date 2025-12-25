Regaip Kandili Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu?

1 /10 Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu?













🔸 Regaib Kandili, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir. Regaib, Üç aylardan biri olan Recep ayının içinde yer alıyor. Bu kandil; Recep, Şaban ve Ramazan ayın girişin ilk işaretidir.

🔸 Dua ve tevbe gecesi olan bu faziletli dönemde; duaların kabul edildiğine, manevi derinliğin arttığına inanılmakta. Bahsettiklerimiz dışında sosyal dayanışmanın da arttığı gece pek çok iyi davranışa da vesile olur.