Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:27

Üç aylar gibi faziletli bir dönemin içinde yer alan önemli gün ve geceler bulunuyor. Bunlardan biri olan Regaib Kandili'ni İslam alemi büyük bir heyecan ve coşku içinde beklemekte. Böylesine mukaddes bir dönemle alakalı merak edilen pek çok husus da var. Regaib Kandili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, Regaib Kandili ile ilgili merak edilen konunun cevabı...

1/10
Regaib Kandili Kur'an'da geçiyor mu?
Regaib Kandili Kur’an’da geçiyor mu?

🔸 Regaib Kandili, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir. Regaib, Üç aylardan biri olan Recep ayının içinde yer alıyor. Bu kandil; Recep, Şaban ve Ramazan ayın girişin ilk işaretidir.

🔸 Dua ve tevbe gecesi olan bu faziletli dönemde; duaların kabul edildiğine, manevi derinliğin arttığına inanılmakta. Bahsettiklerimiz dışında sosyal dayanışmanın da arttığı gece pek çok iyi davranışa da vesile olur.

2/10
Kur'an-ı Kerim'de Regaib Kandili
Kur’an-ı Kerim’de Regaib Kandili

🔸 Kandiller; kırgınlıkların giderilmesi, sıla-i rahim yapılması ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirilmesi için bir sebeptir. Arapça kökenli "Regaib" sözcüğü, "rağbet edilen, arzulanan" gibi manalara geliyor.

🔸 Kulun Rabbi'ne yöneldiği, kalbini manevi kirlerden arındırmaya niyet ettiği kıymetli bir dönüm noktasıdır aslında. Müslümanlar için bu gece yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda hayatın yoğun koşturmacası içinde durup nefes almak için bir fırsattır.

ÜÇ AYLARIN GİRİZGAHI REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

3/10
Regaib Kandili Kur'an'da var mı?
Regaib Kandili Kur’an’da var mı?

🔸 Müminler için tüm zamanlar önemlidir ve Allah'ın (CC) rızası gözetilerek yaşanır. Bununla birlikte mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi idrak etmek ve Allah (CC) ile bağımızı kuvvetlendirmemiz için bahşedilen değerli zamanlardır.

🔸 Mümin bu zaman dilimleri fırsat bilerek yaşadığı hayatı muhasebe edip mübarek gün ve geceleri, tefekkür, dua, tövbe ve ibadetlerle geçirmelidir.

4/10
Regaib Kandili Kur'an'da geçer mi?
Regaib Kandili Kur’an’da geçer mi?

🔸 Bizler için geçmişin muhasebesini yapmak ve gelecek için hayırlı tohumlar ekmek için bu gecede kendimizi sorgulamalıyız. İslam alemi için böylesine ehemmiyete sahip olan kandil, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

🔸 Öncelikle şunu söylemek gerekiyor; Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Regaib Kandili ile ilgili doğrudan bir ifade bulunmaz. Ancak bu geçmediği manasına gelmiyor.

5/10
Regaib Kandili
Regaib Kandili

🔸 Özellikle Regaib Kandili'ni ifade eden bir açıklama yer almasa da geceyi değerli kılan ve Yüce Kitabımızda işaret edilen geniş kavramlar yer almakta.

🔸 "Regaib", doğrudan Kur'an'da geçmese de "reğabe"den türeyen çeşitli kelimeler ile karşımıza çıkar. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de sekiz farklı yerde geçmekte ve "reğabe"nin taşıdığı anlama uygun yerlerde kullanılmaktadır.

TÜRK LEHÇELERİNDE KANDİL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Regaip Kandili Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu?

Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Bir kurtuluş vesilesi: Regaibiyye

Bir kurtuluş vesilesi: Regaibiyye

Türk lehçelerinde kandil

Türk lehçelerinde kandil

Üç ayların girizgahı Regaip Kandili’nin önemi

Üç ayların girizgahı Regaip Kandili'nin önemi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor