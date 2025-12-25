Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Regaip Kandili'nde yapılacak dualar

Regaip Kandili'nde yapılacak dualar

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2025 08:17

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek Üç aylar, içinde birbirinden mukaddes günleri barındırıyor. Bunlardan biri Regaip Kandili. Müslümanlar olarak böylesine değerli bir günü boş geçirmek bizlere yakışmaz. İşte, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında şüphesiz dua etmek gerekiyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi dualar edilmeli? Regaip Kandili'nde yapılacak dualar...

1/10
Regaip Kandili duası
Regaip Kandili duası

Regaip Kandili, Müslüman alemine rahmet olarak gelmiş özel günlerden biri. Üç ayların girizgahlarından biri olan Recep ayında bulunan Regaip, kelime manası olarak "kendisine rağbet edilen, talep edilen" demek.

2025 yılında ikinci kez idrak edilecek olan ve 25 Aralık Perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili, Müslüman dünyası için af ve mağfiret için birer fırsattır.

ÜÇ AYLARIN GİRİZGAHI REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

2/10
Regaip Kandili duaları
Regaip Kandili duaları

◾ Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hazır Üç aylar gibi maneviyat dolu bir iklimde bizi karşılayan mukaddes Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında dua ibadeti gelmekte.

Üç Aylar'ın veya Recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili'dir. Efendimiz (SAV) Recep ayına çok kıymet verir ve bu ay içerisinde ziyadesiyle nafile ibadetlere yönelirdi. Bu sebeple Regaip gecesinde dua etmek ve tövbe istiğfarda bulunmak oldukça faziletlidir.

3/10
Regaip Kandili’nde yapılacak dualar

◾ Rasulullah'dan (SAV) şu hadis-i şerif nakledilmektedir: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

4/10
Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler
Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler

◾ Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler şunlardır: Oruç tutmak, kaza namazı kılmak, nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, bol bol tevbe ve istiğfar etmek gerekmekte.

◾ Bu ibadetlere ek olarak; dua etmek, salavat getirmek, sadaka vermek, Allah'ı çokça zikretmek mübarek gecelerde Allah'ı zikretmeye ayrıca önem verilmelidir.

TÜRK LEHÇELERİNDE KANDİL

5/10
Regaip Kandili duaları
Regaip Kandili duaları

◾ Kur'an- Kerim'de bu hususla alakalı şöyle buyrulur: "Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!"

(el- A'râf, 205)

Kandil gecesi şu dua edilebilir: "Rabbenâ Âtina fiddünyâ Hâseneten ve fi'lâhireti Haseneten ve kınâ Azâbennâr." Rabbena duası olarak bilinen zikir, "Rabbimiz! bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri ateşin azabından koru" anlamına gelmekte.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Üç ayların girizgahı Regaip Kandili’nin önemi

Üç ayların girizgahı Regaip Kandili'nin önemi

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Darlık Anında Ferahlık: Hadislerde Geçen Dualar

Riyazü’s Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 3: İhlas ve İyi Niyet | Ahmet Şentürk

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

Arınma mevsimi Üç ayları değerlendirme yolları

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor