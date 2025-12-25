Regaip Kandili'nde yapılacak dualar
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek Üç aylar, içinde birbirinden mukaddes günleri barındırıyor. Bunlardan biri Regaip Kandili. Müslümanlar olarak böylesine değerli bir günü boş geçirmek bizlere yakışmaz. İşte, Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında şüphesiz dua etmek gerekiyor. Peki, Regaip Kandili'nde hangi dualar edilmeli? Regaip Kandili'nde yapılacak dualar...
◾ Regaip Kandili, Müslüman alemine rahmet olarak gelmiş özel günlerden biri. Üç ayların girizgahlarından biri olan Recep ayında bulunan Regaip, kelime manası olarak "kendisine rağbet edilen, talep edilen" demek.
◾ 2025 yılında ikinci kez idrak edilecek olan ve 25 Aralık Perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili, Müslüman dünyası için af ve mağfiret için birer fırsattır.
◾ Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hazır Üç aylar gibi maneviyat dolu bir iklimde bizi karşılayan mukaddes Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında dua ibadeti gelmekte.
◾ Üç Aylar'ın veya Recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili'dir. Efendimiz (SAV) Recep ayına çok kıymet verir ve bu ay içerisinde ziyadesiyle nafile ibadetlere yönelirdi. Bu sebeple Regaip gecesinde dua etmek ve tövbe istiğfarda bulunmak oldukça faziletlidir.
◾ Regaip gecesi yapılacak dua ve ibadetler şunlardır: Oruç tutmak, kaza namazı kılmak, nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, bol bol tevbe ve istiğfar etmek gerekmekte.
◾ Bu ibadetlere ek olarak; dua etmek, salavat getirmek, sadaka vermek, Allah'ı çokça zikretmek mübarek gecelerde Allah'ı zikretmeye ayrıca önem verilmelidir.
◾ Kur'an- Kerim'de bu hususla alakalı şöyle buyrulur: "Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!"
(el- A'râf, 205)
◾ Kandil gecesi şu dua edilebilir: "Rabbenâ Âtina fiddünyâ Hâseneten ve fi'lâhireti Haseneten ve kınâ Azâbennâr." Rabbena duası olarak bilinen zikir, "Rabbimiz! bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri ateşin azabından koru" anlamına gelmekte.