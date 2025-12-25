Regaip Kandili’nde yapılacak dualar

1 /10 Regaip Kandili duası













◾ Regaip Kandili, Müslüman alemine rahmet olarak gelmiş özel günlerden biri. Üç ayların girizgahlarından biri olan Recep ayında bulunan Regaip, kelime manası olarak "kendisine rağbet edilen, talep edilen" demek.

◾ 2025 yılında ikinci kez idrak edilecek olan ve 25 Aralık Perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili, Müslüman dünyası için af ve mağfiret için birer fırsattır.