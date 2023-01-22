Recep ayı orucu ne zaman tutulur ? Recep ayının kaçıncı günü oruç tutulur ?

KALPLERİ HUŞU İLE DOLDURAN ÜÇ AY

🔸 Üç aylar, Yüce Allah'ın (CC) rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği en mübarek aylardır. Bu aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Rahmetin ve mağfiretin en derinden hissedildiği, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu ve huşu bulduğu zaman dilimidir.

🔸 Rivayetlere göre Peygamber Efendimizin (SAV) Recep ayı girdiğinde şöyle dua ettiği billinir:

"Allah'ım! (CC) Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır..."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Üç aylar ne zaman başlıyor?