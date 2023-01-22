Recep ayı orucu ne zaman tutulur ? Recep ayının kaçıncı günü oruç tutulur ?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, dünya telaşına kapılıp manevi yönümüzün gittikçe kaybolmasına bir nebzede olsa engel olacak, ibadetleri eda etmemize vesile kılacaktır. Recep ayı bizi Ramazan'a hazırlayan mübarek bir aydır. Peki Recep ayını nasıl ihya etmemiz gerekir? Recep orucuna nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti... Recep ayının ilk günü oruç tutmak sevap mıdır? Recep ayında hangi günler oruç tutulur? Recep ayı orucu ne zaman tutulur ? Recep ayının kaçıncı günü oruç tutulur ?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
19:14
KALPLERİ HUŞU İLE DOLDURAN ÜÇ AY
🔸 Üç aylar, Yüce Allah'ın (CC) rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği en mübarek aylardır. Bu aylar;
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Rahmetin ve mağfiretin en derinden hissedildiği, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu ve huşu bulduğu zaman dilimidir.
🔸 Rivayetlere göre Peygamber Efendimizin (SAV) Recep ayı girdiğinde şöyle dua ettiği billinir:
"Allah'ım! (CC) Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır..."
(Ahmed b. Hanbel, Müsned)
Üç aylar ne zaman başlıyor ?
ÜÇ AYLARDA İBADETİN MÜKAFATI
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç aylar hakkında şöyle buyurmuştur:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul edilir: Cuma gecesi, Kurban ve Ramazan Bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), Receb'in ilk (cuma) gecesi (Regaib Kandili), Şaban'ın ortasında bulunan gece (Berat Kandili)."
(Beyhakî, Şuabü'l-İmân)
🔸 Peygamberimizin (SAV)
"duaların kabul edildiği geceler" olarak saydığı mübarek gecelerin çoğunu üç aylarda bulunur. Bu da aslında üç ayların ne kadar değerli ve faziletli bir dönem olduğunu gösterir.
ÜÇ AYLARDA YAPILMASI EDA EDİLMESİ GEREKEN İBADETLER
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Bu mübarek aylarda, Yüce Allah (CC) bazı ibadetlerin yapılmasını tavsiye eder.
🔸 Yapılmasının insanların maneviyatına büyük tesir edeceği buyurulan ibadetler başlıca; sadaka vermek, Kur'an-ı Kerim okumak, bol bol dua tövbe ve istiğfarda bulunmak ve son olarak
oruç tutmak gibi Rabbimize (CC) bizleri daha da yakınlaştıracak hal ve hareketler içerinde olmamız gerekir.
Üç aylar orucu ne zaman tutulur?
ORUÇ KELİME KÖKENİ
🔸 Farsça bir kelime olan
"ruze" sözcüğünden türeyen " oruç", İslam'ın beş şartından biridir. İmsaktan güneş batıncaya kadar yeme, içme gibi dünyaevi gibi işlerden uzak durma anlamına gelen ibadettir.
🔸 Orucun, bilim insanlarının araştırmaları sonucunda vücuda çok faydalı bir ibadet olduğu da kanıtlanmış durumda. Bu araştırmalara göre insan vücudu, oruç tuttuğunu tüketilen en son besini 8 saat sonra bağırsaklar alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirir.
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Bu da orucun ibadet dışında sağlığımızı korumak için yapacağımız bir tür kalkan olduğunu göstermektedir.
ÜÇ AYLARDA ORUÇ İBADETİ
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"Oruç" deyince akıllara Ramazan ayı gelir. Fakat Ramazan ayı dışında da oruç tutulan ve tutulamsının çok sevap olduğu bazı aylar vardır. Bu aylardan biri, Üç ayların ilki olan Recep ayıdır.
"Ramazan ayında oruç tutmak farzdır."
(Bakara, 2/184-185)
Üç ayları idrak etmek