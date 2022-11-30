Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri
İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli Raşit Küçük, toplumun her kesimine temas eden öncü bir alimdi. 22 Kasım 2022 tarihinde vefat eden Küçük, bir dönem Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı yaptı. Vefatına dek İSAM başkanlığı görevini üstlenen usta isim, ümmet coğrafyası ile ülkemizin arasındaki görünmez sınırları kaldırmaya çabaladı.
Giriş Tarihi: 29.11.2022
17:16
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
09:03
◾ 76 yıllık ömrünü
ilim, irfan ve milletin yolunda harcayan Raşit Küçük, akranlarının aksine sosyal faaliyetleri ile öne çıkan bir simaydı. İdarecilik dönemlerinde öğrencileri ve milleti ile yakın temas kuran Küçük, k apısını çalana hayır demeyen, elinden gelen, gelmeyen her imkanı ümmet için seferber eden müstesna bir alimdi.
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tarihinde vefat eden, ülkemizin en kıymetli ilim adamlarından 22 Kasım 2022 Raşit Küçük Hoca'nın hem talebesi hem de yakın mesai arkadaşı olan emekli hatıralarını Fikriyat.com'a anlattı. İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün,
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Gençlikten başlayan hizmet
🔹 Büyük ilim adamları hakkında konuşmak her zaman zor ve zorlayıcıdır. Bu isim
Raşit Küçük olunca mesele daha da çetrefilleşir.
"Hakkında herhalde üzerinde en zor konuşulacak kişilerden biri hakkında konuşacağız. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamız 1947 Antalya, Akseki Menteş Bey Köyü'nde dünyaya gözlerini açan dünya sürgününe başlayan ve 2022 Kasım ayının 22'sinde yine bu dünyadaki sürgününü tamamlayan bir şahsiyet. Bir ilim adamı, bir mütefekkir. Raşit hocamız Antalya'da doğmuş, İmam Hatip eğitimini Antalya'da almış, orada tamamlamış daha sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde üniversite ilmi hayatına başlamış.
İlim peşinde bir gençlik
🔹 İlim sadece okullarla
sınırlı bir mefhum değildir. Bilhassa İslami ilimler eğitimi ülkemizde okullardan ziyade müstakil alimlerden öğrenilmiştir. Zamanla gelenekselleşen bu yöntem ile yetişen alimlerden birisi de Raşit Küçük'tür. Küçük Konya'daki eğitim hayatı boyunca alimlerle tanışarak, Konya'nın ileri gelen ilim adamlarından dersler alarak kendini besler. Konya'daki eğitimi sonrası üniversite hayatı tamamlanınca Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne tayini çıkar. Burada dört yıl görev yapar. Fakat bu 4 yılda uzun seneler görev yapmış gibi Erzurum halkına kendisini sevdirir.
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Ergün, bu sevgiyi şu cümlelerle ifade etti:
"Erzurum'un hocamız üzerinde, hocamızın da Erzurum üzerinde ayrı bir sevgisi, ayrı bir muhabbeti vardır. Onun için Erzurumlular hocamızı hep Erzurumlu bilirler. Biz de uzun yıllar hocamızın Antalyalı olduğunu bilmezdik o denli Erzurum'u yaşar, anlatır ve Erzurumlular tarafından ziyaret edilirdi. Hala Erzurumlular hocamızı bırakmış değiller. Tabi Erzurum'daki bu sürede yaşadığı olaylar malum. O zaman 12 Eylül öncesi gençlik hareketleri, talebe hareketlerinde hocam da zaman zaman bazı şeylerden nasibini alır. Okul içerisindeki sıkıntılar, şehirde yaşanan sıkıntılar, emniyet güçleriyle karşı karşıya gelişler. Her biri yine Erzurum'da başladığı, yaşadığı maceralardandır."
Hakkaniyetli bir yönetici
🔹 Raşit Küçük
sadece bir hadis profesörü değildir. O siyer de dahil pek çok alanda mütehassıslaşarak talebelerine yol gösteren bir hoca olmuştur.
"Hocamızın Erzurum'dan sonra Yüksek İslam Enstitü'süne yani bugünkü Marmara İlahiyat Fakültesi'ne tayini çıkar. Eğitim öğretim ve ilmi hayatı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde devam etmiştir. Hocamın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Ana Bilim dalındaki doçentliğini de profesörlüğünü de burada alarak ilmi hayatına devam ederken daha sonra kendisine fakültenin dekanlığı da tevdi edilmiştir. Bu dekanlık süresince hocamız, Türkiye'nin birçok meselesiyle ilgilenmiştir. Hocamız sadece bir ilim adamı, Hadis Profesörü değil birçok alanda uzmanlaştı. Siyer de hocamın ilgi alanı ve çalışma alanı idi. Yayınlanmış eserleri hem hadis alanında hem de siyer alanında hepimizin el kitabı olarak kullandığımız eserler, çalışmalardır. Marmara Üniverstesi İlahiyat Fakültesi'ndeki dekanlık sürecinden sonra hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı yaptı. 2003 yılında profesör olan Raşit Küçük hocamız, 2007 ve 2011 yılları arasında fakültenin dekanlığına getirildi. Ve bu süreç içerisinde de hocamız hem fakültenin ilmi gelişimi hem diğer alanlarındaki çalışmalarda ciddi manada katkılarda bulundu.
Din İşleri Yüksek Kurulu ve İSAM
🔹 Zor zamanda kendisine verilen görevleri layığı ile ifa eden
Raşit Küçük, bu konu özelinde de önemli bir örnek oldu. Küçük Hoca'nın hassas tavrını Ergün,
"Hocamız 2011 yılından sonra Diyanet İşleri'ne bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığına atandı ve emekli oluncaya kadar bu başkanlık görevini deruhte etti. Emekli olduktan sonra inzivaya çekilip dinlenmeyi düşünen hocamız, maalesef bu hayalini gerçekleştirememiş ve kendisine İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı görevi verilmiştir. Hocamız bu süreçten vefatına kadar İSAM başkanlığını deruhte etti. Aşağı yukarı 7-8 yıl İSAM başkanlığı yaptı. İSAM başkanlığı döneminde hocamız, İslam Ansiklopedisi'nin ikinci edisyon çalışması başta olmak üzere Temel İslam Ansiklopedisi ve diğer birinci klasik ve ikinci klasik dönem eserlerinin gün yüzüne çıkarılması konusunda yapılan çalışmaların başlanmasına vesile oldu. Ve yine İslam Araştırmaları Merkezi'mizin yerelde ve uluslar alanda camiada tanınması huşunda gayretleri oldu. Hocamızın özel hayatı ilmi çalışması ilmi çizgisi bu şekilde devam etmiştir." cümleleri ile anlattı.