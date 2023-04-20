Ramazan ayının sonunda tevbe
Tövbe, kula kul olduğunu hatırlatır. Bilhassa Ramazan ayı, üç ayların sonuncusu olması, feyz ve bereketin oluk oluk yağması gibi vesilelerle değerlendirilmesi gereken bir zmaan dilimidir. Bu mübarek ayda,
kulun Rabbine en yakın olduğu an, iftar vaktidir. Orucumuzu açmaya yakın kalbimizden ve zihnimizden geçen her samimi dua, Allah Teala'ya ulaşır. Kulun Allah (CC) tövbesi de böyledir...
Giriş Tarihi: 20.04.2023
17:02
RAMAZAN-I ŞERİF VE TÖVBE
🔹 Rabbimiz,
Ramazan ayını bir armağan olarak İslam alemine sunar. Bu armağan kiminin günahlarından tövbe edip doğru yolu bulmasına, kiminin kendine çeki düzen vermesine, kimininde zayıflayan manevi yanını güçlendirmeye vesile olur.
🔹 Ramazan ayını bir vesile kabul eden müminler bu dönemi ellerinin ve yüreklerinin yettiği raddeye kadar, iyilik bakımından dolu dolu geçirmek için çaba sarfederler ve ne olursa olsun etmelidirler.
🔹 Peki,
iyiliklerin misli ile karşılık bulduğu bu ayda günah olan her şeyi hayatımızdan çıkartıp tövbe etmenin fazileti nedir?
İnfitar suresi meali, tefsiri ve fazileti
TÖVBE NE MANAYA GELİR?
🔹 Arapça "
tevbe" kökünden türeyen " tövbe" kelimesi manasına gelmektedir. "işlediği bir hatadan, suç veya günahtan pişmanlık duyup bir daha yapmamaya karar verme"
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"Tövbe ayları" olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan'da bilhassa bu dönemde, Rabbimizden, ergenlikten günümüze kadar gelmiş geçmiş her ne kadar işlediğimiz günah varsa af niyazında bulunmak ve mübarek ayları da bu doğrultuda idrak etmek tüm Müslümanların ortak gayesi olmalıdır.
TÖVBE ETMEYE NİÇİN İHTİYAÇ DUYARIZ?
🔹 Kainatta yaratılmış her beden ve ruh yalnızca Hak Teala'nındır. Sadece O'nu anmak ve O'nu zikretmek ile mutmain olur. Rabbini anmayan ruh sıkıntı ve bunalıma girer.
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Kalbimiz yaratıcımızı anmak ile canlı kalır. Buna uymayan beden ve ruh daralır mutlu olmaz.
Mutaffifin suresi meali, tefsiri ve fazileti
EN BÜYÜK FARKINDALIK
🔹 Her insanın belli ölçülerde hata yapma payo vardır. Hatasız kul olmaz. Fakat hata yapan kul tövbe etmesini bilmeli ve bunun bilincinde olmalıdır, bu keyfi bir durum değil bu şarttır.
🔹 Tövbe meselesinde mühim olan şey işlenen günahın veyahut hatanın farkında olmasıdır.
Farkındalık, insan hayatını değerli kılar ve irade sahibi olmasında büyük katkılar sağlar.
YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA TÖVBE
🔹 Rabbimiz, İnsanoğlunu meleklerden ayıran
"günah işleme kabiliyeti" bahşetmiştir. İmtihan yeri olarak gönderildiğimiz dünyada günah işlesek dahi tövbe etmeye mazhar olma mevcut kabiliyetimiz bulunmaktadır.
🔹 Kulun tövbe etmesi Allah (CC) katında çok değerlidir. Bu hususla alakalı kavram,
Kur'an-ı Kerim'de 88 kez geçmektedir.
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