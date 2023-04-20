Ramazan ayının sonunda tevbe

RAMAZAN-I ŞERİF VE TÖVBE

🔹 Rabbimiz, Ramazan ayını bir armağan olarak İslam alemine sunar. Bu armağan kiminin günahlarından tövbe edip doğru yolu bulmasına, kiminin kendine çeki düzen vermesine, kimininde zayıflayan manevi yanını güçlendirmeye vesile olur.

🔹 Ramazan ayını bir vesile kabul eden müminler bu dönemi ellerinin ve yüreklerinin yettiği raddeye kadar, iyilik bakımından dolu dolu geçirmek için çaba sarfederler ve ne olursa olsun etmelidirler.

🔹 Peki, iyiliklerin misli ile karşılık bulduğu bu ayda günah olan her şeyi hayatımızdan çıkartıp tövbe etmenin fazileti nedir?

İnfitar suresi meali, tefsiri ve fazileti