İnfitar suresi meali, tefsiri ve fazileti

İnfitar Suresi 6-8 Ayetler Meali

﴾6﴿ Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?

﴾7﴿ O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi.

﴾8﴿ Terkibini de dilediği gibi yaptı.

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