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İnfitar suresi meali, tefsiri ve fazileti

On dokuz ayetten müteşekkil olan İnfitar Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Yarılmak anlamına gelen "infitar" kelimesinden ismini alan sure içinde farklı konular öne çıkar. Kıyamet olayları, insanın Allah'a karşı sorumlulukları, yalanlar, Kiramen Katibin gibi hususlar surenin ana konularıdır. Resul-i Ekrem (SAV) İnfitar Suresi'nin cemaatle kılınan namazlarda okunmasını tavsiye etmiştir.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:25
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İnfitar Suresi 1-5 Ayetler Meali

﴾1﴿ Gökyüzü yarıldığında;

﴾2﴿ Yıldızlar dağılıp saçıldığında;

﴾3﴿ Denizler taştığında;

﴾4﴿ Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde;

﴾5﴿ Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.

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İnfitar Suresi 1-5 Ayetler Tefsiri

➡ Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı ve kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe' 78/19-20; Tekvîr 81/1-6). Denizlerin birbirine katılmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür.

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İnfitar Suresi 6-8 Ayetler Meali

﴾6﴿ Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?

﴾7﴿ O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi.

﴾8﴿ Terkibini de dilediği gibi yaptı.

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İnfitar Suresi 6-8 Ayetler Tefsiri

➡ Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki "ey insan" hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir.

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İnfitar Suresi 9-12 Ayetler

﴾9﴿ Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz.

﴾10-11﴿ Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var.

﴾12﴿ Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar.

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