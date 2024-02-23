Ramazan'a özel Temel İslam Ansiklopedisi
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala kıymetli bir eser yeniden okuyucularıyla buluşuyor. "Temel İslam Ansiklopedisi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin 180 ilim adamının 10 yıllık çalışmasının bir sonucu olarak karşımızda... İslam tarihi çalışmalarında da önemli bir kaynak olan bu eser, günlük okumalar için de biçilmiş bir kaftan... 8 ciltten oluşan bu nadide eseri, SABAH Gazetesi kampanyasıyla 69 kupona kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 23.02.2024
16:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
21:27
İSLAMİ ESERLER BAKIMINDAN TEMEL MAHİYETİNDE
🔹 İslam'ın temel aldığı önemli meselelerin ekseriyetini temsil eden
"Temel İslam Ansiklopedisi" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin titiz çalışmasının bir sonucu...
🔹 İslam tarihi çalışmalarında da önemli bir kaynak olan bu eser,
İslam'ın inanç esaslarının genelini kapsar. Ayrıca içerik olarak da zengin bir seri olan "Temel İslam Ansiklopedisi", akademik çalışmalar için uygunluk gösterirken, günlük okumalar için de biçilmiş bir kaftan...
🔹
10 yıl boyunca 180 ilim adamının titizlikle yürüttüğü bir çalışma olan bu eser, 8 ciltten oluşuyor. Temel İslam Ansiklopedisi; 4402 sayfa, 1426 madde, 383 çizim (infografik) ve 353 kimlik kartı içerir.
Aynı zamanda ansiklopedinin yayıncısı,
SABAH Gazetesi. 69 kuponla bu değerli seriyi kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İlk kupon bugün...
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Marka : Sabah Gazetesi Ürün Adı : 2024 TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KAMPANYASI69 kupon Kupon sayısı : Kampanya Sayısı : 7 kampanya Kampanya Tarihi : 21.02.2024
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Fikriyat Yayınevi'nin ilk eseri "İlahi Kelam'ın Sırları" yayımlandı
KUŞATICI BİR ÖZELLİK BARINDIRIYOR
🔹 İslam düşüncesinin temel meselelerine değinen bu güzide seri aynı zamanda;
ahlak ve ibadet gibi mühim içerikleri de okuyucusuna sunmakta...
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Helal ve haram kavramlarının kapsadığı her hususu içinde barındıran Temel İslam Ansiklopedisi; insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümleri kuşatıcı bir şekilde ele alıyor.
HER KONU ÖZENLE İŞLENMİŞ
🔹 İslam dininin hitap ettiği
fikir ve alanlar düşünüldüğünde, geniş bir yelpaze ortaya çıkar. Bunu da kapsayan Temel İslam Ansiklopedisi, her anlamda fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel kavramları da bünyesinde barındırmaktadır.
🔹 Yine tüm bunların dışında
21. yüzyılın getirdiği modern hayat ve bu minvalde; medya, iletişim, banka, reklam ve spor gibi terimler madde başı yapılmıştır. İslam'ın, modern çağa karşı rolü ve etkisi giderek arttığından bu konular, özenle işlenmiştir.
TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ'NİN İÇERİĞİ
🔹 Temel İslam Ansiklopedisi'nin içeriği ve mahiyeti oldukça teferruatlı. Uzun bir araştırma ve titiz çalışma sonrası hazırlanan ansiklopedi,
1426 madde başlığı içeriyor.
🔹 Eser, farklı alanlardan
180 ilim adamı ve uzmanın 10 yıllık titiz bir çalışması. Maddeler 383 bilgilendirici çizim ve biyografi maddeleri için hazırlanan 353 kimlik kartı ile de zenginleştirilmiş.
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Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin çalışması olan bu eserin yayıncısı SABAH Gazetesi.
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