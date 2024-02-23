Ramazan'a özel Temel İslam Ansiklopedisi

İSLAMİ ESERLER BAKIMINDAN TEMEL MAHİYETİNDE

🔹 İslam'ın temel aldığı önemli meselelerin ekseriyetini temsil eden "Temel İslam Ansiklopedisi" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin titiz çalışmasının bir sonucu...

🔹 İslam tarihi çalışmalarında da önemli bir kaynak olan bu eser, İslam'ın inanç esaslarının genelini kapsar. Ayrıca içerik olarak da zengin bir seri olan "Temel İslam Ansiklopedisi", akademik çalışmalar için uygunluk gösterirken, günlük okumalar için de biçilmiş bir kaftan...

🔹 10 yıl boyunca 180 ilim adamının titizlikle yürüttüğü bir çalışma olan bu eser, 8 ciltten oluşuyor. Temel İslam Ansiklopedisi;

4402 sayfa,

1426 madde,

383 çizim (infografik) ve

353 kimlik kartı içerir.

Aynı zamanda ansiklopedinin yayıncısı, SABAH Gazetesi.

69 kuponla bu değerli seriyi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Kampanya ve Promosyon Süreci Aydınlatma Metni

Marka : Sabah Gazetesi

Ürün Adı : 2024 TEMEL İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KAMPANYASI

Kupon sayısı : 69 kupon

Kampanya Sayısı : 7 kampanya

Kampanya Tarihi : 21.02.2024

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2024 Temel İslam Ansiklopedisi Kampanyası