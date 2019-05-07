Ramazan’a dair 1 ayet, 1 hadis, 1 şiir, 1 hikaye

📌 Dürrizâde Abdullah Molla, Sultan II. Mahmud döneminin ilmi, zekâsı, zenginliği ve zarafetiyle ünlü Şeyhülislâmıydı. Dürrizâde'nin nâmı, üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da dışına taşmış; Avrupa ülkelerinin sefirleri bile bu zâtın kibarlığı, zarafeti, dikkat ve ikramının bolluğuna hayran kalmışlardı.

📌 Dürrizâde, verdiği fetvalardaki isabetiyle olduğu kadar; konağında verdiği davetleriyle de hayranlık uyandırıyordu. Şeyhülislâm hakkında söylenenler, devrin Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud Han'ın da kulağına gitmişti. Sultan, bu zât hakkında söylenenleri mübalağalı buluyor; Dürrizâde'nin bu şöhreti hak edip etmediğini merak ediyordu.

İKİNCİ MAHMUD KİMDİR?