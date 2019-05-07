Ramazan’a dair 1 ayet, 1 hadis, 1 şiir, 1 hikaye
Allah, Ramazan ayı ile ilgili mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin" buyurmuş, Resul-i Ekrem Efendimiz ise bu mübarek ayda cennetin kapılarının açıldığını müjdelemişti. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un bu aya dair kaleme aldığı dizeleri biliyor musunuz? Veya Sultan II. Mahmut'u hayran bırakan ve "böylesi sarayda bile yok" dediği Dürrizade'nin hoşafının sırrını? Fikriyat olarak Ramazan'a dair 1 ayet, 1 hadis, 1 şiir ve 1 hikayeyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 07.05.2019
14:55
Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
12:21
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"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutsun. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."
Bakara, 185
Bakara Suresi'ni dinlemek için tıklayınız
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"Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir:
'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlardan vazgeç!'
Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir."
Tirmizî, Savm, 1
Gönüller yapan 40 hadis-i şerif
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"Yâ Rab, şu muazzam Ramazân hürmetine, Kaldır aradan vahdete hâil ne ise. Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan Artık ezilip düşmesin ümmet ye'se Mâdâm ki verdin bize rûh-ı nevîn Yâ Rab, daha bir nefha-i te'yîd insin."
Mehmet Akif Ersoy
Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy
📌 Dürrizâde Abdullah Molla,
Sultan II. Mahmud döneminin ilmi, zekâsı, zenginliği ve zarafetiyle ünlü Şeyhülislâmıydı. Dürrizâde'nin nâmı, üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da dışına taşmış; Avrupa ülkelerinin sefirleri bile bu zâtın kibarlığı, zarafeti, dikkat ve ikramının bolluğuna hayran kalmışlardı.
📌 Dürrizâde, verdiği fetvalardaki isabetiyle olduğu kadar; konağında verdiği davetleriyle de hayranlık uyandırıyordu. Şeyhülislâm hakkında söylenenler, devrin Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud Han'ın da kulağına gitmişti. Sultan, bu zât hakkında söylenenleri mübalağalı buluyor; Dürrizâde'nin bu şöhreti hak edip etmediğini merak ediyordu.
İKİNCİ MAHMUD KİMDİR?
İSTANBUL’DA SICAK BİR RAMAZAN GÜNÜ
📌 Yaz aylarına denk gelen sıcak bir Ramazan'da, Sultan II. Mahmud, Üsküdar'ın daha serin olacağı düşüncesiyle, Anadolu Yakası'na geçmek istedi. İkindi ezanı okunmadan, Sultan ve ona refakat eden devlet erkânı Üsküdar'a vardılar.
📌 Namazını Mihrimâh Sultan Camii'nde eda eden hükümdar, bir süre cami çıkışında halkıyla sohbet ederek onlarla hemhâl oldu; ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulundu. Ardından, caminin denize nâzır cephesindeki Nizamiye Karakolu'na doğru yürüdü; karakolu denetledi. Kapı önüne çıkarılan bir sandalyeye oturarak denizi seyretti.