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Ramazan’a dair 1 ayet, 1 hadis, 1 şiir, 1 hikaye

Allah, Ramazan ayı ile ilgili mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin" buyurmuş, Resul-i Ekrem Efendimiz ise bu mübarek ayda cennetin kapılarının açıldığını müjdelemişti. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un bu aya dair kaleme aldığı dizeleri biliyor musunuz? Veya Sultan II. Mahmut'u hayran bırakan ve "böylesi sarayda bile yok" dediği Dürrizade'nin hoşafının sırrını? Fikriyat olarak Ramazan'a dair 1 ayet, 1 hadis, 1 şiir ve 1 hikayeyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 07.05.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:21
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BİR AYET-İ KERİME
BİR AYET-İ KERİME

📌"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutsun. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

Bakara, 185

Bakara Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

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BİR HADİS-İ ŞERİF
BİR HADİS-İ ŞERİF

📌"Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir:

'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlardan vazgeç!'

Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir."

Tirmizî, Savm, 1

Gönüller yapan 40 hadis-i şerif

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BİR ŞİİR
BİR ŞİİR

📌"Yâ Rab, şu muazzam Ramazân hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise.
Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan
Artık ezilip düşmesin ümmet ye'se
Mâdâm ki verdin bize rûh-ı nevîn
Yâ Rab, daha bir nefha-i te'yîd insin."

Mehmet Akif Ersoy

Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy

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BİR HİKAYE
BİR HİKAYE

📌 Dürrizâde Abdullah Molla, Sultan II. Mahmud döneminin ilmi, zekâsı, zenginliği ve zarafetiyle ünlü Şeyhülislâmıydı. Dürrizâde'nin nâmı, üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da dışına taşmış; Avrupa ülkelerinin sefirleri bile bu zâtın kibarlığı, zarafeti, dikkat ve ikramının bolluğuna hayran kalmışlardı.

📌 Dürrizâde, verdiği fetvalardaki isabetiyle olduğu kadar; konağında verdiği davetleriyle de hayranlık uyandırıyordu. Şeyhülislâm hakkında söylenenler, devrin Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud Han'ın da kulağına gitmişti. Sultan, bu zât hakkında söylenenleri mübalağalı buluyor; Dürrizâde'nin bu şöhreti hak edip etmediğini merak ediyordu.

İKİNCİ MAHMUD KİMDİR?

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İSTANBUL’DA SICAK BİR RAMAZAN GÜNÜ
İSTANBUL’DA SICAK BİR RAMAZAN GÜNÜ

📌 Yaz aylarına denk gelen sıcak bir Ramazan'da, Sultan II. Mahmud, Üsküdar'ın daha serin olacağı düşüncesiyle, Anadolu Yakası'na geçmek istedi. İkindi ezanı okunmadan, Sultan ve ona refakat eden devlet erkânı Üsküdar'a vardılar.

📌 Namazını Mihrimâh Sultan Camii'nde eda eden hükümdar, bir süre cami çıkışında halkıyla sohbet ederek onlarla hemhâl oldu; ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulundu. Ardından, caminin denize nâzır cephesindeki Nizamiye Karakolu'na doğru yürüdü; karakolu denetledi. Kapı önüne çıkarılan bir sandalyeye oturarak denizi seyretti.

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