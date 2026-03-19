Ramazan bayramı zikir ve tesbihleri
Ramazan Bayramı'nın manevi iklimini ihya etmek ve bu mübarek günlerin feyzinden azami derecede istifade etmek isteyenler için zikir ve tesbihler, kalbi huzura kavuşturan en kıymetli rehberlerdir. Bayram namazından sonra başlayan dua ve tesbihler, gün boyu lisanımızdan düşmez. İşte, Ramazan Bayramı'nda okunması tavsiye edilen en faziletli zikirleri, duaların anlamlarını sizler için bir araya getirdik. 2026 Ramazan Bayramı zikir ve tesbihleri...
🔸 Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan oruçların, edilen duaların ve paylaşılan sofraların manevi mükafatı niteliğinde olup kalplerin şükürle dolup taştığı müstesna bir zaman dilimidir.
🔸 Bu mübarek günlerde dillerden dökülen zikirler ve tesbihler, bayramın sevincini sadece dünyevi bir kutlama olmaktan çıkarıp, ruhu arındıran bir ibadet iklimine taşır.
🔸 Allah'ın (CC) birliğini ve yüceliğini haykıran tekbirler eşliğinde çekilen her tesbih, kulun Rabbine olan sadakatini tazelerken, bayramın bereketini ve huzurunu manevi bir derinlikle taçlandırır.
🔸 "O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'ân onda indirildi."
🔸 Ramazan ayına, bayram ile veda edeceğiz. Mağfiret, rahmet ve bereket ayı, Ramazan Bayramı ile taçlanacak.
🔸 2026 senesinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününü 20 Mart Cuma günü idrak edecek. İşte, böylesine mübarek zaman diliminde okunması gereken dualar, çekilmesi gereken zikir bulunuyor.
🔸 Zikir sözlükte, "Bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamını karşılıyor. Diğer bir anlamı ise "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş"tur.
🔸 Zikir, hem dil hem kalp ile her ikisiyle birlikte yapılmakta. Bu da unutulan bir şeyi hatırlama ya da hatırda olanı muhafaza etme şeklinde olmaktadır.
(Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "ẕikr" md.)