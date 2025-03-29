Ramazan bayramı zikir ve tesbihleri
Işığıyla gönüllerimizi aydınlatan Ramazan ayı, bayram ile sona eriyor. Bu da pek çok soruyu beraberinde getirmekte. Ramazan Bayramı'na özgü zikirler var mı? Ramazan Bayramı'nda hangi tesbihler çekilir? İşte, Ramazan Bayramı'na özgü zikir ve tesbihler...
🔸 Ramazan ayına, bayram ile veda edeceğiz. Mağfiret, rahmet ve bereket ayı, Ramazan Bayramı ile taçlanacak.
🔸 2025 yılında Ramazan Bayramı'nı Müslümanlar, 30 Mart Pazar günü idrak edecek. İşte, böylesine mübarek zaman diliminde okunması gereken dualar, çekilmesi gereken zikir bulunuyor.
🔸 Zikir sözlükte, "Bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamını karşılıyor. Diğer bir anlamı ise "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş"tur.
🔸 Zikir, hem dil hem kalp ile her ikisiyle birlikte yapılmakta. Bu da unutulan bir şeyi hatırlama ya da hatırda olanı muhafaza etme şeklinde olmaktadır.
(Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "ẕikr" md.)
🔸 Tesbih sözlükte "Suda hızla yüzüp mesafe almak"tır. Bir diğer anlamı ise "Cenâb-ı Hakk'ı ulûhiyyetle bağdaşmayan her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih etmeyi" ifade eder.
🔸 Kur'ân-ı Kerim'de tesbih ve tesbih etme kökünden türeyen kelimelere sıkça rastlanır.
🔸 Tesbih ve zikir, dinimizde çok önemli yerlere sahiptir. Buna örnek olarak: Ebû Tâlib'in kızı Ümmü Hânî (RANHA), Allâh Rasûlü (SAV)'e mürâcaat ederek:
"–Yâ Rasûlallâh! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye eder misin?" diye ricâda bulundu.
Bunun üzerine Rasûlullâh (SAV):
"–Yüz defâ «sübhânallâh», Yüz defâ «elhamdülillâh», Ve yüz defâ «lâ ilâhe illâllâh» de!" buyurdular.
(İbn-i Mâce, Edeb, 56; Ahmed bin Hanbel, Müsned, VI, 344)
🔸 Yine tesbih ile ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:
"«Lâ ilâhe illâllâh», Allâh katındaki yeri ve değeri pek büyük olan bir kelimedir. Kim tam bir ihlâs ve sadâkat içinde onu söylerse, Allâh onu cennete koyar. Kim de onu inanmadığı hâlde sâdece diliyle söylerse, canı ve malı korunur; lâkin yarın Allâh'a kavuşunca, Allâh da onun hesâbını görür."
(Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, I, 26)