Ünlü yazarların kaleminden bayram

💠

"Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye'de

Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi

Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,

Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan."

Yahya Kemal Beyatlı

◼ Bayram şiiri denilince akla gelen ilk metinlerden olan "Süleymaniye'de Bayram Sabahı", Yahya Kemal'in ruhi serüveninin bayram imgesi üzerinden edebiyata yansımasıdır. Beyatlı bu şiiri yazarak hem milletimizin bayram hassasiyetini hem de kendisinin evine duyduğu özlemi dile getirmiştir.

