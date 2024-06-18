Ünlü yazarların kaleminden bayram
Müminler için mukaddes bir zaman olan bayramlar, muhasebe yapmamızın yanında rahmani bir havayı solumamıza imkan veren iklimdir. Bu kutlu vakitlerin değerini en güzel yansıtanlar ise şair ve yazarlardır. Bayram imgesini eserlerinde, yazılarında, şiirlerinde kendilerince yorumlayan birbirinden değerli isimler bir bayram literatürünün oluşmasına da önemli katkılar sağlamışlardır. İşte, ünlü yazar ve şairlerin kaleminden bayram...
Giriş Tarihi: 18.06.2024
15:18
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
15:39
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"Hüzn-ü keder def ola Dilde hicâb ref ola Cümle günah aff ola Bayram o bayram ola."
Alvarlı Efe
◼ Bayram edebiyatı denildiğinde akla ilk gelen şiirlerden biri
Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi'nin "bayram ol bayram ola" ismiyle bilinen eseridir.
◼ Bu eserinde şair,
kişinin cananını bulmasıyla gerçek bayrama erişebileceğini vurgular. Aynı zamanda bestelenen şiir, bilhassa bayramlarda sıklıkla okunur.
Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi kimdir?
1868 - 1956 yılları arasında yaşayan Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi, Erzurumlu bir şair ve kanaat önderidir.
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"Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!"
Mehmet Akif Ersoy
◼ İstiklal şairimiz
Mehmet Akif Ersoy da mısralarında Müslümanların birlik temsili olan bayramı anmıştır. Mehmet Akif'in mısralarına "sevinçli zaman" olarak yansıyan bayram, şairin zihin dünyasında başka bir cihan olarak kendisine yer bulur.
Şetaret ne demek?
Şetaret kelimesi " sevinçli" anlamına gelir.
EDİPLERİN GÖZÜNDEN MEHMET AKİF
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"Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye'de Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan."
Yahya Kemal Beyatlı
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Bayram şiiri denilince akla gelen ilk metinlerden olan "Süleymaniye'de Bayram Sabahı", Yahya Kemal'in ruhi serüveninin bayram imgesi üzerinden edebiyata yansımasıdır. Beyatlı bu şiiri yazarak hem milletimizin bayram hassasiyetini hem de kendisinin evine duyduğu özlemi dile getirmiştir.
YAHYA KEMAL'İN EN SEVİLEN 10 ŞİİRİ
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"Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var; Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var!"
Necip Fazıl Kısakürek
◼ Edebiyatımızın "
şairler sultanı" olarak tanınan Necip Fazıl Kısakürek'in zihin dünyasında bayram, " tahta at" imgesiyle özdeşleşmiştir. Bayram, Necip Fazıl'ın çocukluk anılarıyla zihninde imgeleşmiştir.
BİR DAVA ADAMI: NECİP FAZIL KISAKÜREK
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"Bayram, kazanılan ruhî ilerlemeyi bir daha çıkmamasına benliğimize geçiren ilahî damgadır."
Sezai Karakoç
◼ Hayatını ve fikirlerini
İslami merkezli bir paradigma üzerine inşa eden Sezai Karakoç, bayramları İslam'ın ruhumuzdaki damgası olarak görüyordu.
SEZAİ KARAKOÇ: TÜRKİYE'NİN DİRİLİŞ ŞAİRİ VE DÜŞÜNCE ADAMI