Sezai Karakoç: Türkiye'nin Diriliş Şairi ve Düşünce Adamı

Sezai Karakoç'un sanatı ve şiirlerinin derin anlamının bizim için nasıl bir öneme sahiptir? "Karakoç'un Türkiye'deki etkisi ve mirası yaşıyor mu? 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, kendine has üslubu ve birbirinden güzel şiirleri ile milyonların kalbinde taht kurmuş bir şairdi. Sezai Karakoç gelenek dediğimiz kavramın izinde, o geleneğin ruhunu taşıyarak geçmişle şimdiyi bir nevi geleceğe eklemleyen kurucu düşünürlerden birisidir ki onun düşünce adamlığı, onun sanatçı, şair, yazar kimliği de bundan bağımsız değil.

Bir komple, büyük bir kurucu düşünürden, kurucu bir sanatçıdan bahsediyoruz. Edebi türlerin hemen hepsinde eser veren Karakoç, sanatı Allah'a ulaşmanın ve güzel olanı dile getirmenin alanı olarak gördü. Kaleme aldığı cümleleriyle düşünce ve sanat hayatımızı aydınlatan Karakoç, daha çok şiirleriyle tanındı. Diriliş fikri ile hafızalara kazınan büyük ustanın zihnini; şiir, düşünce, medeniyet ve diriliş kavramları ile özetleyebiliriz. Sezai Karakoç'un sanatçı yönü onun düşünce dünyasından, fikir adamlarından bağımsız değil ki onu besleyen temel argümanlardan birisi zaten dünya görüşü.

Diriliş adını verdiği bir kavram çerçevesindeki bir anlamda sistematik bir düşünce üretebilmiş, kurucu bir düşünür dememizin sebebi de o zaten. Yani kurucu düşünürlüğün temelinde fikirlerini bir sistem dahilinde aktarabilmesi burada çok önemli. Sezai Karakoç şiiri geçmiş ve şimdi arasındaki bağları aynı zamanda kurmuş bir şiir. Yani bir şair olarak da kurucu bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Esasında büyük bir mütefekkir olan Sezai Bey, nesirleri ile 20. yüzyıl Türkiye'sinin en önemli fikri akımlarından birini besledi. Etrafında toplanan "diriliş" nesli ve düşüncesi, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin yönetici kadroları oldu.

Diriliş; bir seyyâliyeti, bir akışkanlığı içinde bir sürekliliği, dinamizmi barındıran kelimedir Diriliş kelimesi… Bu kavram çerçevesinde bize, bir tez enflasyonu yaşadığımız; yani modernleşme hikayemiz biraz bir tez enflasyonu şeklinde cereyan etmiştir. Bu kez enflasyonu içerisinde hakiki tezin aslında kendi kurucu düşüncemiz olduğunu belki de buradan biz, rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü Sezai Karakoç, "Biz hiçbir şeyin "anti"si değiliz, Biz müslümanız" der.

Sezai Karakoç ele aldığı bütün meselelerde bu isterse sanatsal bir mesele olsun veya düşünsel bir mesele olsun bunu kesinlikle hemen bir kavram haritası çerçevesinde bize aktarmayı tercih etmiştir. Bu anlamda kendi kavramlarını inşa ederek "Diriliş" fikriyatını bir nevi sistematize etmiştir. Şiir ve düşüncenin kendisinde mecz olduğu Sezai Karakoç, ülkemiz tarihinin en nevi şahsına münhasır karakterlerinden birisiydi. Doğu - Batı Sorunu'na yaklaşım tarzı da bu anlamda örnek alınması gerekir.

Çünkü mutlak iyi veya mutlak kötü kavramlarının dışında ki genelde böyle bir çıkmaz vardır bizim batılılaşma hikayemizde… Bunların, bu klişelerin uzağında durmak gerektiğini söyler Sezai Karakoç ve batıyı batıyı yapan felsefecileri, düşünce adamlarını, doğuyu doğu yapan isimleri de çok iyi okumuş, özümsemiş ve analitik bir süzgece tabi tutarak bunun üzerinden bize "Diriliş" adını verdiği bir yeryüzü mefkuresi ortaya koymuştur.

Günlerce aç kalması, cebindeki son parayı ihtiyacı olan arkadaşına vermesi, Necip Fazıl uğruna okul hayatını tehlikeye atması, herkesin susturulduğu dönemlerde konuşması, kimse kâle almazken etrafındaki gençlerle bilahare ilgilenmesi, her cenahtan okuyucusunun olması ile bilinen Sezai Karakoç adeta bir Türkiye mozaiğiydi…

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Editör - Sunucu:

Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik ve Eyüp Kaymak