2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram kaç gün?

DİNİ BAYRAMLARDAN BİRİ OLAN RAMAZAN BAYRAMI

🔹 İslam'da dini bayramlar Ramazan ve Kurban olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bayramlar hicretin ikinci yılından itibaren Müslümanlar tarafından idrak edilmiştir.

🔹 Ramazan orucu ilk defa hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır, bu ayı oruç ile değerlendiren müminler sonraki ayın yani şevvalin ilk üç gününü yani Ramazan Bayramı olarak kutlamışlardır.