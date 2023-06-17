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2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram kaç gün?

2023 yılının Ramazan ayına 20 Nisan akşamından itibaren veda edecek olan Müslümanları şimdiden derin bir hüzün kapladı. Fakat Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle beraber kutlayacak olmanın sevinci ise hissediliyor. Ülkemizde, başta çalışan vatandaşlarımızı ilgilendiren bayram tatili, bu yıl da merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı hangi gün bitiyor? İşte, Ramazan Bayramı hakkında merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:16
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DİNİ BAYRAMLARDAN BİRİ OLAN RAMAZAN BAYRAMI

🔹 İslam'da dini bayramlar Ramazan ve Kurban olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bayramlar hicretin ikinci yılından itibaren Müslümanlar tarafından idrak edilmiştir.

🔹 Ramazan orucu ilk defa hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır, bu ayı oruç ile değerlendiren müminler sonraki ayın yani şevvalin ilk üç gününü yani Ramazan Bayramı olarak kutlamışlardır.

Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları

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RAMAZAN BAYRAMININ DİĞER ADI ŞEKER BAYRAMI

🔹 Ülkemizde kutlanan Ramazan Bayramı, çeşitli şeker ve tatlıların ikram edilmesinden ötürü Şeker Bayramı olarak da isimlendirilmiştir.

🔹 Ancak İslami terimlerin muhafazasında hassasiyet gözetilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı belirlenmiş adların değiştirilmesi kabul edilemez. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, Hak Teala'nın rahmetine erişmenin sevincini yaşarlar.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAYRAM KAÇ GÜN?

🔹 2023 yılının Nisan ayında gerçekleşecek Ramazan Bayramı'nın hangi gün olacağı merak konusu olmuş durumda.

🔹 Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü idrak edilecek.

Kırgızistan Ramazan sözlüğü

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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

🔹 Af ve mağfiretin bol olduğu Ramazan ayı, müminlerin bağışlanmalarına vesile olur. İslam alemi Ramazan-ı Şerif'i büyük bir heyecan ile bekler. Müslümanlar kendilerine çeki düzen vererek bu mübarek ayı en dolu şekilde geçirmeye hazırlanırlar.

🔹 Ramazan ayı, hicri takvimde Şevval ayından evvel Şaban ayından sonra gelmektedir. Hicri dokuzuncu ay olan Ramazan'da ibadet edebilecek erişkinlikte olan kimselerin oruç tutması farzdır.

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RAMAZAN KELİMESİNİN KÖKENİ

🔹 Arapça "ramaz" kökünden türeyen ramazan sözcüğü, "arabi ayların şevval ve şaban arasında kalan ve devamı boyunca otuç tutulan dokucuncu ayı" manasına gelmektedir.

🔹 Büyük alimlerden biri olan Kaşgarlı Mahmud "bayram" kelimesinin "sevinç ve eğlence günü" manasına gelen Farsça kökenli olduğunu beyan etmiştir.

🔹 Arapça kökenli olan "ıyd" sözcüğü yerine,"adet halini alan sevinç ve keder; bir araya toplanma günü" anlamlarına gelen "bayram" kelimesi kullanılır.

Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Tataristan

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