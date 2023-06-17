2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram kaç gün?
2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram kaç gün?
2023 yılının Ramazan ayına 20 Nisan akşamından itibaren veda edecek olan Müslümanları şimdiden derin bir hüzün kapladı. Fakat Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle beraber kutlayacak olmanın sevinci ise hissediliyor. Ülkemizde, başta çalışan vatandaşlarımızı ilgilendiren bayram tatili, bu yıl da merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı hangi gün bitiyor? İşte, Ramazan Bayramı hakkında merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 20.04.2023
09:13
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
09:16