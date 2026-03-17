2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı'nın manevi huzurunu ve birleştirici gücünü en içten hissedeceğiniz bu özel dönemde, geleneksel sofralardan bayram ziyaretlerine kadar tüm hazırlıklar heyecanla tamamlanıyor. Sevdiklerinizle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştığınız, küslüklerin geride kaldığı ve toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı, kültürel mirasımızın en değerli halkalarından birini oluşturuyor. Peki, 2026 yılında Ramazan Bayramı ne zamana tekabül ediyor? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tarihleri...
🔸 Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan oruçların; sabrın ve manevi arınmanın ardından gelen bir şükür ve mükafat dönemidir aslında...
🔸 İslam dünyasında Şevval ayının ilk üç günü kutlanan bu özel zaman; dargınların barıştığı, aile bağlarının ziyaretlerle kuvvetlendiği ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktasına ulaştığı bir neşe iklimini temsil ediyor.
🔸 Yalnızca bireysel bir ibadetin tamamlanmasını değil aynı zamanda sofraların paylaşıldığı, çocukların sevindirildiği ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarıldığı derin bir gönül birliğini ifade etmekte.
🔸 Gelelim Ramazan Bayramı'nın günlerine. Bayramın arifesi 19 Mart Perşembe günüdür. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe tekabül ediyor.
🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı, özel dini günlerin belirlendiği bir kurumdur. Her sene olduğu gibi Ramazan ayının hangi aya, o ayın kaçına denk geldiğini hesaplamıştır.
🔸 Ramazan Bayramı da Hicri takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.