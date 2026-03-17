Anasayfa Galeri İslam 2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Yayınlanma Tarihi: 17.03.2026 14:44

Ramazan Bayramı'nın manevi huzurunu ve birleştirici gücünü en içten hissedeceğiniz bu özel dönemde, geleneksel sofralardan bayram ziyaretlerine kadar tüm hazırlıklar heyecanla tamamlanıyor. Sevdiklerinizle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştığınız, küslüklerin geride kaldığı ve toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı, kültürel mirasımızın en değerli halkalarından birini oluşturuyor. Peki, 2026 yılında Ramazan Bayramı ne zamana tekabül ediyor? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tarihleri...

2026 Ramazan Bayramı
2026 Ramazan Bayramı

🔸 Ramazan Bayramı, bir ay boyunca tutulan oruçların; sabrın ve manevi arınmanın ardından gelen bir şükür ve mükafat dönemidir aslında...

🔸 İslam dünyasında Şevval ayının ilk üç günü kutlanan bu özel zaman; dargınların barıştığı, aile bağlarının ziyaretlerle kuvvetlendiği ve toplumsal yardımlaşmanın doruk noktasına ulaştığı bir neşe iklimini temsil ediyor.

Edebiyatımızda Ramazan Bayramı

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

🔸 Yalnızca bireysel bir ibadetin tamamlanmasını değil aynı zamanda sofraların paylaşıldığı, çocukların sevindirildiği ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarıldığı derin bir gönül birliğini ifade etmekte.

🔸 Gelelim Ramazan Bayramı'nın günlerine. Bayramın arifesi 19 Mart Perşembe günüdür. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe tekabül ediyor.

2026 Ramazan Bayramı önemi
2026 Ramazan Bayramı önemi

🔸 Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü oluyor. 2026'da Ramazan Bayramı toplamda 3 gün olarak açıklandı.

🔸 Arife olan Perşembe günü başlayıp Pazar gününe kadar bu mübarek dönem devam edecek.

Ramazan Bayramı 2026
Ramazan Bayramı 2026

🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı, özel dini günlerin belirlendiği bir kurumdur. Her sene olduğu gibi Ramazan ayının hangi aya, o ayın kaçına denk geldiğini hesaplamıştır.

🔸 Ramazan Bayramı da Hicri takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

Ramazan Bayramı ibadet ve kültürleri

Ramazan Bayramı kaç gün?
Ramazan Bayramı kaç gün?

🔸 Hicrî takvim, Müslümanlar tarafından oluşturulup yine Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mürşide Teyze’nin Ramazan Hatıraları I Ramazan’dan Anlar

Mürşide Teyze'nin Ramazan Hatıraları I Ramazan'dan Anlar

Osmanlı’nın kaderini değiştiren gizemli rüyalar

Osmanlı’nın kaderini değiştiren gizemli rüyalar

Ramazan Rotaları: Süleymaniye

Ramazan Rotaları: Süleymaniye

İnsanın zafiyet yönleri

İnsanın zafiyet yönleri

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!