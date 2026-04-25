Hafta sonu gezi rotası: Bilecik
Bilecik bir şehirden öte bir çınar ağacının ilk tohumunun toprağa düştüğü, koca bir imparatorluğun düşlerle ve dualarla filizlendiği kadim bir hafıza merkezidir. Şeyh Edebali'nin öğütlerinden Ertuğrul Gazi'nin uç beyliği mirasına, Kurtuluş Savaşı'nın makus talihini yenen Metristepe'den bugünün modern sanayi atılımlarına kadar her karış toprağında bir varoluş hikayesi gizli. Tarihin taşlara kazındığı, maneviyatın sokaklara sindiği bu topraklar, ziyaretçilerini geçmişin tozlu sayfalarından çıkarıp kuruluşun ve kurtuluşun destansı yolculuğuna davet eden, Türkiye'nin ruh köküne açılan bir kapı niteliğinde. İşte, bu tarihi atmosferle harmanladığımız serimizde, Bilecik'te görmeniz gereke yerler...
BİLECİK
🔹 Bilecik, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olması sebebiyle "kuruluşun şehri" olarak anılan kadim bir merkez. Antik çağdaki adıyla Belekoma, Sakarya Nehri'nin bereketiyle şekillenen coğrafyasında Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi gibi manevi önderlerin mirasını taşırken, aynı zamanda Milli Mücadele dönemindeki stratejik rolüyle "kurtuluşun" da sembolü haline gelmiş.
🔹 Günümüzde zengin mermer yatakları, seramik sanayisi ve tarih kokan sivil mimari örnekleriyle dikkat çeken bu şehir, geleneksel Türk kültürü ile modern üretim gücünü harmanlayan eşsiz bir kültürel kimliğe sahip.
BİLECİK SAAT KULESİ
🔹 Bilecik gibi kadim bir şehrin simgesi saat kulesi. Şehir merkezinde, Belediye Sarayı'nın hemen yanında yer alan bu estetik kule, 1907 yılında II. Abdülhamid döneminde inşa edilmiş, tabii günümüze de pek çok restorasyon çalışmasından geçerek ulaşmış.
🔹 Yaklaşık 15 metre yüksekliğinde olan yapı, kesme taş mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin modern silüetiyle bütünleşen kule, Bilecik'in simge yapılarından biri olarak hem zamanı gösterir hem de estetik bir görsellik sunuyor.
BİLECİK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
🔹 Eski bir jandarma binasının restore edilmesiyle ziyarete açılan müze, bölgenin Neolitik dönemden günümüze kadar uzanan zengin tarihini gözler önüne seriyor.
🔹 İçerisinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin yanı sıra, Bilecik yöresine özgü kıyafetler, silahlar ve el sanatları sergilenmekte. Şehrin kültürel kimliğini derinlemesine anlamak isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir durak...
DURSUN FAKIH TÜRBESİ
🔹 Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ve Şeyh Edebali'nin damadı olan Dursun Fakıh'ın türbesi, Bilecik-Söğüt yolu üzerinde bir tepe üzerinde yer alıyor.
🔹 Karacaşehir'de Osmanlı adına ilk hutbeyi okuyan kişi olarak tarihe geçen bu önemli ismin türbesi, manevi bir atmosfere sahiptir. Türbenin bulunduğu tepeden çevredeki uçsuz bucaksız vadi manzarasını izlemek mümkün...
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
🔹 Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ilçesindeki türbesi, Türk tarihinin "ata" merkezi...
🔹 Her yıl düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne ev sahipliği yapan bu mekan, geleneksel Türk mimarisini yansıtır. Türbe önünde tutulan saygı nöbeti ve nöbet değişimi törenleri, ziyaretçilere milli duyguları yoğun bir şekilde yaşatıyor.