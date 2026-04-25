Hafta sonu gezi rotası: Bilecik

BİLECİK

🔹 Bilecik, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olması sebebiyle "kuruluşun şehri" olarak anılan kadim bir merkez. Antik çağdaki adıyla Belekoma, Sakarya Nehri'nin bereketiyle şekillenen coğrafyasında Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi gibi manevi önderlerin mirasını taşırken, aynı zamanda Milli Mücadele dönemindeki stratejik rolüyle "kurtuluşun" da sembolü haline gelmiş.

🔹 Günümüzde zengin mermer yatakları, seramik sanayisi ve tarih kokan sivil mimari örnekleriyle dikkat çeken bu şehir, geleneksel Türk kültürü ile modern üretim gücünü harmanlayan eşsiz bir kültürel kimliğe sahip.