Ramazan bayramı namazı vakitleri

Yayınlanma Tarihi: 19.03.2026 05:18

Her sene mübarek Ramazan ayının yaklaşması ve idraki ile yükselen manevi iklimimiz Ramazan bayramı ile zirveye ulaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yayımladığı imsakiyelerle belirlenen namaz vakitleri, özellikle büyük şehirlerde merak konusu oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve diğer tüm illerde "bayram namazı saat kaçta?" sorusu yoğun ilgi görüyor. Ülkemizin dört bir yanındaki camilerde saf tutacak Müslümanlar, bu özel anı sevdikleriyle birlikte ihya etmeye hazırlanıyor. İl il güncel bayram namazı saatlerini araştırdık.

2026 yılı Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe iken Ramazan Bayramı 1. günü 20 Mart Cuma, Ramazan Bayramı 2. günü 21 Mart Cumartesi ve Ramazan Bayramı 3. ve son günü ise 22 Mart Mart Pazar günü.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

▪ İl il bayram namazı saatleri:

ADANA Bayram Namazı: 07:12

ADIYAMAN Bayram Namazı: 07:01

AFYONKARAHİSAR Bayram Namazı: 07:32

AĞRI Bayram Namazı :06:42

AKSARAY Bayram Namazı :07:18

AMASYA Bayram Namazı :07:12

