Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı...
Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı...
Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ardından büyük bir sevinçle karşıladığımız Ramazan Bayramı sabah erken saatlerde eda edilen Ramazan Bayramı namazı ile başlar. İbadethaneleri dolduran müminler hep beraber Hak Teala'ya dua ederek mağfiret ve günahlardan kurtuluşlarını talep ederler. Senede sadece iki defa kılındığı için sıklıkla unutulan ve karıştırılan bayram namazının kılınışını sizler için anlattık. "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" sorularının yanıtları burada. İşte adım adım bayram namazı kılınışı.
Giriş Tarihi: 08.04.2024
14:40
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
16:53