Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?

Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?

Yayınlanma Tarihi: 19.03.2026 05:12

Ramazan Bayramı'nın bereketini ve sevincini camilerde tek bir safta karşılamaya hazırlanan milyonlarca Müslüman, bayram namazının kılınış detaylarını araştırıyor. Yılda iki kez eda edilen bu özel ibadeti eksiksiz yerine getirmek isteyenler için niyetten tekbirlere, rükûdan selama kadar adım adım bayram namazı rehberini bir araya getirdik. İşte 2026 Ramazan Bayramı namazı kılınışı, niyet ediliş şekli ve vacip olan zait tekbirleri hakkında bilmeniz gereken detaylar...

Ramazan Bayramı 2026
🔹 Ramazan Bayramı'nın manevi coşkusunu taçlandıran ve müminleri aynı safta buluşturan bayram namazı, İslam dininde birlik ve beraberliğin en somut nişanesidir.

🔹 Yılda sadece iki kez kılınan bu özel namaz, rükünleri ve fazladan getirilen "zait tekbirleri" ile günlük namazlardan farklılık gösterdiği için kılınış şekli sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor.

Ramazan Bayramı önemi
🔹 Manevi huzura adım atmadan önce "Bayram namazı kaç rekattır?" veya "Niyet nasıl edilir?" gibi soruların yanıtlarını doğru bir şekilde bilmek, bu ibadeti huşu içerisinde yerine getirmek adına büyük önem taşımakta.

🔹 İşte, sizin için "Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?" araştırdık.

2026 Ramazan Bayramı
Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?

🔹 Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı'nda diğeri Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

🔹 Peki, Bayram namazı kimlere vacip? Bayram namazı; akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümlerde camilerde bayram namazlarına katılabilir.

Bayram Namazı nedir?
Bayram namazının diğer namazlardan farkı nedir?

🔹 Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rekatta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır.

🔹 Hutbe, cuma namazında namazdan önce bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

Ramazan bayramı zikir ve tesbihleri

Bayram Namazının farklılıkları neler?
Hangi bayram namazı kılınacaksa ona göre niyet edilir

🔹 Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

