Prof. Uğur Derman anlatıyor: Kaybolan En'am-ı Şerif hikayesi
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, bu yıl 12'nci kez gerçekleşti. Türkiye'den ve dünyadan 165 bilim insanının katıldığı sempozyumda birçok konu başlıkları irdelendi. Konukların arasında Fikriyat yazarı kıymetli Prof. Uğur Derman hocamız da yer aldı. Ankara'dan çıkan ve emsali olmayan En'am-ı Şerif'in kayboluş hikayesini anlatırken duygulanması, o an'ları tekrar yaşadığını hissettirdi bizlere. İşte, En'am-ı Şerif'in sadece Uğur Derman'dan dinleyebileceğiniz unutulmaz hikayesi…
Giriş Tarihi: 15.10.2023
14:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
15:15
12. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU
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2003 yılından bu yana düzenlenen Üsküdar Sempozyumu bu sene 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Akademik değeri yüksek olan sempozyumda, Üsküdar'ın kültüründen sanatına, mimarisinden edebiyatına kadar pek çok konu ele alındı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyuma 165 bilim insanı katılım gösterdi.
◾ Sempozyuma
Fikriyat'ın kıymetli yazarı Prof. Uğur Derman da konuşmacı olarak katıldı ve bizleri önemli bir hikaye ile buluşturdu.
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KAYBOLAN EN'AM-I ŞERİF'İN HİKAYESİ
◾ Uğur Derman hoca,
Ankara'dan çıkan emsali olmayan En'am-ı Şerif eserinden bahsetti. Bu eserin b irçok kez el değiştirdiğini ve en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eline geçmiş olduğunu ifade etti. Bir ziyaret sırasında yeni oluşmaya başlayan koleksiyonunun kendisine gösterildiğini ve tam da o anda En'am-ı Şerif ile karşılaştığını aktardı. Hikayenin tümünü Derman hocamızın dilinden dinleyelim.
EN'AM-I ŞERİF NEDİR?
En'am-ı Şerif, En'am suresiyle başlamaktadır. Devamında ise Türkçe, Arapça dualar ve Hz. Ali rivayetine göre Arapça Hilye-i Nebî, Esmâ-i Hüsnâ, Hz. Muhammed (sav) ve halifelerin şekilli hilyeleri, Esmâ-i Nebî, Evrâd-ı Muhammed Bahaî metinleri yer alır.
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UZUN YILLAR ORTADA OLMAYAN ESER
◾ Sempozyumda konuşan kıymetli yazarlarımızdan Prof. Uğur Derman, En'am-ı Şerif ile karşılaşmasını şöyle anlattı:
"1970'lerde buranın resmini çektirmiş ve bir kenara koymuştum. İlerleyen 80'li yıllarda yine kütüphaneye, Tarih Kurumu'na gittiğimde, bu eseri çıkarttırmak istedim, kayda baktılar. Tarih Kurumu'nun azalarından biri tarafından alınmış olduğunu söylediler. Göremedim, ondan gelmesini bekledim kitabın ama gelmedi. Bir müddet sonra da vefat etti. 30 küsür sene. Ama bizim En'am-ı Şerif ortada yok. Unutmaya mecbur olduk, üzüle üzüle. Çünkü emsali olmayan bir eser..."
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◾ Kıymetli hocamız Prof. Dr. Uğur Derman, konuşmasına şu sözleri ile devam etti:
"4 yıl evvel Birleşik Arap Emirlikleri'nin başşehri Abu Dabi vardır. Yolum oraya düşmüştü. Orada yeni oluşmaya başlayan bir koleksiyonumun resimlerini gösterdiler, onun içinde bu En'am-ı Şerif'i görünce elim ayağım birbirine girdi.
Anlaşılan Ankara'dan çıktıktan sonra bu eser, kim bilir kaç el değiştirdikten sonra Abu Dabi'de bir koleksiyona girmiş. Üzülmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Benim için hayatımın üzülünecek sayfası bu ama kabahatim yok."
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◾ Prof. Uğur Derman
, 5 Şubat 1935'te Bandırma'da dünyaya gelir. O, doğmadan dört ay kadar önce babası Mehmed Celaleddin'i kaybeder. Bundan ötürü eczacı olan dedesi Osman Derman'ın himayesinde büyür.
◾ Çocukluğunun büyük bir kısmı,
Üsküdar'da geçer. İstanbul'u çok seven Derman için Üsküdar, bambaşkadır. Bu semtin tarihi onun hayal dünyasını büyük bir tesirle kabzeder.
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