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Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin İbadet Yazıları: İbadet Özgürlüktür notları

Yayınlanma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:11 Güncelleme Tarihi: Nisan 04, 2025 09:18

Bir oyun ve koşuşturmacadan ibaret olan dünya hayatını anlamlandırmak ibadet ile mümkündür. Nereye, nereden geldik, nereye gidiyoruz soruları hayatı boyunca he insanın üzerine düşündüğü meselelerdir. İbadetler hakkında, "İbadet aslında insan zihninin yetkinleşmesi, insan aklının kemale ermesiyle ilgili emirler bütünüdür ya da birtakım kurallar manzumesidir" diyen Ekrem Demirli, İbadet Özgürlüktür Bir İbadet Metafiziğine Doğru başlıklı eserinde öğrenme, yetkinleşme, bireyselleşme ve özgürleşme arasındaki bağı ele alıyor. İşte, Ekrem Demirli'nin ibadet yazılarında öne çıkan cümleler...

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Namaz niçin bu kadar önemlidir ve niçin İslam'ın direği namazdır? Çünkü ibadetlerin hepsi gizlilik ilkesine uygun iken namaz İslam'ın görünen ve dışa vuran yüzüdür. O kadar da değil: Görünen ve görünmeyen yönleriyle İslam, namazda tezahür ederek dinin bütünlüğünü ortaya çıkarır.

Ekrem Demirli

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Namazın ibadetler arasında münacat vasfını kazanmada özel durumu vardır. "Namaz müminin miracıdır" çünkü miraç, "Hak ile konuşmak ve O'nu görmek üzere insana bir inayettir." Namaz üç dille bir konuşmadır; söz, fiil ve hâl ile konuşmak.

Ekrem Demirli

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Oruç her durumda tekil ve basit bir ibadet olarak kalarak bir ana fikre odaklanmamızı gerektirir. Orucun dikkat etmemizi istediği nokta "tutmak", yani geri çekilmek ve bırakma eyleminde bulacağımız insanlık tanımıdır.

Ekrem Demirli

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İslam'ın zaman ve mekânla ilişkisi namaz ile kurulur. Günde beş vakit kılınan namaz, zamanı vakitlere bölerek Müslümanın hayatını bir gayeye göre tanzim eder: zamanı "imar" ederek "ömre" çevirir.

Ekrem Demirli

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Yardım etmenin ahlâk olabilmesi, daha doğrusu ibadet haline gelebilmesi doğadaki örneğinin -eğer varsa- ötesinde anlam taşımasına bağlıdır. Başka bir anlatımla dinde ahlâk, doğadaki davranışı taklit etmek, doğal varlıkların ilişkisine dayanarak izah edilemeyecek kadar özel bir mahiyet arz eder

Ekrem Demirli

SADREDDİN KONEVİ VAHDET-İ VÜCUDUN İLKELERİ

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