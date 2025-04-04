Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin İbadet Yazıları: İbadet Özgürlüktür notları

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Namaz niçin bu kadar önemlidir ve niçin İslam'ın direği namazdır? Çünkü ibadetlerin hepsi gizlilik ilkesine uygun iken namaz İslam'ın görünen ve dışa vuran yüzüdür. O kadar da değil: Görünen ve görünmeyen yönleriyle İslam, namazda tezahür ederek dinin bütünlüğünü ortaya çıkarır.

Ekrem Demirli

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