Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin İbadet Yazıları: İbadet Özgürlüktür notları
Yayınlanma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:11 Güncelleme Tarihi: Nisan 04, 2025 09:18
Bir oyun ve koşuşturmacadan ibaret olan dünya hayatını anlamlandırmak ibadet ile mümkündür. Nereye, nereden geldik, nereye gidiyoruz soruları hayatı boyunca he insanın üzerine düşündüğü meselelerdir. İbadetler hakkında, "İbadet aslında insan zihninin yetkinleşmesi, insan aklının kemale ermesiyle ilgili emirler bütünüdür ya da birtakım kurallar manzumesidir" diyen Ekrem Demirli, İbadet Özgürlüktür Bir İbadet Metafiziğine Doğru başlıklı eserinde öğrenme, yetkinleşme, bireyselleşme ve özgürleşme arasındaki bağı ele alıyor. İşte, Ekrem Demirli'nin ibadet yazılarında öne çıkan cümleler...
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Namaz niçin bu kadar önemlidir ve niçin İslam'ın direği namazdır? Çünkü ibadetlerin hepsi gizlilik ilkesine uygun iken namaz İslam'ın görünen ve dışa vuran yüzüdür. O kadar da değil: Görünen ve görünmeyen yönleriyle İslam, namazda tezahür ederek dinin bütünlüğünü ortaya çıkarır.
Ekrem Demirli
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Yardım etmenin ahlâk olabilmesi, daha doğrusu ibadet haline gelebilmesi doğadaki örneğinin -eğer varsa- ötesinde anlam taşımasına bağlıdır. Başka bir anlatımla dinde ahlâk, doğadaki davranışı taklit etmek, doğal varlıkların ilişkisine dayanarak izah edilemeyecek kadar özel bir mahiyet arz eder
Ekrem Demirli