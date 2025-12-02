Üsküdar’ın saklı köyü Bulgurlu’nun tarihi ve gizemli yapıları

1 /10













BULGURLU NERESİ?

🔹 Bulgurlu, Üsküdar'a bağlı olan bir semt. Ancak bu semtin tarihi bir yer olduğunu çok az insan bilir. Burası Üsküdar'a olduğu kadar Ümraniye'ye de fazlasıyla yakın bir semt.

🔹 Küçük Çamlıca'nın eteklerinde yer alan Bulgurlu'ya dair pek çok tarihi eser günümüze ulaşsa da birçoğumuzun bu yapıları bilmeme olasılığı oldukça yüksek.