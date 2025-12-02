Üsküdar'ın saklı köyü Bulgurlu'nun tarihi ve gizemli yapıları
İstanbul'un pek çok tarihi semti bulunuyor, bunlardan biri de Üsküdar'a bağlı olan Bulgurlu. Anadolu yakasının gözde konumlarından olan Bulgurlu'ya dair bilinmeyen tarihi bilgiler mevcut. İstanbul'un güzelliğini en müstesna biçimde bizlere sunan bu yerleşim yeri vakti zamanında bir köy imiş. Bu köyün; camisi, hamamı, çeşmesi ve bizlerde merak uyandıracak hikayeleri var. Gelin bunları, bizlerin kaleminden okuyun.
BULGURLU NERESİ?
🔹 Bulgurlu, Üsküdar'a bağlı olan bir semt. Ancak bu semtin tarihi bir yer olduğunu çok az insan bilir. Burası Üsküdar'a olduğu kadar Ümraniye'ye de fazlasıyla yakın bir semt.
🔹 Küçük Çamlıca'nın eteklerinde yer alan Bulgurlu'ya dair pek çok tarihi eser günümüze ulaşsa da birçoğumuzun bu yapıları bilmeme olasılığı oldukça yüksek.
BULGURLU KÖYÜ VE DAĞI
🔹 Bulgurlu adı vakti zamanında Küçük Çamlıca eteklerinde bir yerleşim yeri olan Bulgurlu Köyü'nden gelmekte. Hatta o dönemler Küçük Çamlıca'nın olduğu kısım bir dağdır ve burası Bulgurlu Dağı olarak anılıyordur.
🔹 1950'li yıllarında Bulgurlu Köyü; ahşap evlerin, yeşille dolu sokakların olduğu sıcacık bir mekan. Kaynaklarda buranın adı; Burkurlu, Burkullu, Burgurlu şeklinde geçiyor.
BULGURLU ADI NEREDEN GELİYOR?
🔹 Bulgurlu adını almasında ise bölgedeki halkın bulgur, buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerini üretmesinden geldiği biliniyor. Yani diğer yaygın olan adıyla Burgurlu halkının geçim kaynağı tahıl ürünlerini üretmeleri ve satmalarıdır.
🔹 Tarihi bir belde olan Bulgurlu kitaplara da konu olmuştur. Yavuz Sultan Selim döneminde burası Ömer Seyfettin'in İncili Kaftan hikâyesindeki Muhsin Çelebi'nin çiftliğidir.
BULGURLU VE AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
🔹 Sultan Ahmed döneminde önemli bir ilim insanı olan Aziz Mahmut Hüdayî hazretlerinin Burgurlu Köyü'nün yamacında günümüzde "Aziz Mahmut Hüdayî Çilehanesi" olarak bilinen yerde yaşamaktaymış.
🔹 Sultan Ahmed'in Hüdâyî hazretlerini ziyarete geldiği bir gün, padişah köyün arazisini gösterip "Şeyhim burayı kabul buyur" dediği ve onun da kabul ederek her bir karışını köy halkına vakfettiği rivayetler arasında bulunuyor.
BULGURLU BAYRAMPAŞA CAMİİ
🔹 Gelelim bu köydeki yapılara. Bunlardan elbette göze ilk hitap edeni Bulgurlu Bayrampaşa Camii. Bulgurlu Caddesi üzerinde yer alan cami tahminen 1630'lu senelerde inşa edilmiş.
🔹 Bulgurlu Köyü Camii ismine Bayrampaşa adının eklenmesi ise yapının içindeki minberi Sadrazam Bayram Paşa'nın yaptırmış olması. Bu tarihi cami tek minareli ve tek şerefelidir.
Sadrazam Bayram Paşa kimdir?
Bayram Paşa diğer adıyla Ladikli Bayram Paşa; IV. Murad saltanatında 2 Şubat 1637 - 26 Ağustos 1638 tarihleri arasında bir yıl altı ay yirmi iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adımı. Bayram Paşa aynı zamanda. Ahmed'in kızı Hanzade Sultan'ın eşi olmakta. Bayrampaşa ilçesi de yine onun adını taşır.