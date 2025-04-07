Peygamber Efendimiz'in (sav) beslenme ahlakı

1 /10













🔸İnsanın doğumundan ölümüne kadar kazandığı birtakım tutum ve davranışlar vardır. Bunlar kişide huy olarak bilinen iyi ve güzel niteliklerdir ve 'ahlak' olarak adlandırılır.

🔸Ahlak; aile, eğitim ve din gibi birçok kavram, ahlakın oluşumunda etkili olur. Bu durum beslenme ahlakı için de geçerlidir.

İslam tarihçisi İbn Haldun'a göre; bolluk ve genişliğin etkileri ibadet ve zahitlikte de gözlenir. Nefsini ve bedenini açlığa alıştıran ve dünyevi lezzetlerden uzaklaştıranların, kendilerini daha fazla dine ve ibadete verdiğini de ifade eder.

İbn Haldun kimdir?

İbn Haldun, İslam tarihçisi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamıdır. Sosyoloji biliminin öncüsüdür.