Osmanlı'nın en büyük saatçisi: Ahmet Eflaki Dede

📌 İslam aleminde saat ile yapılan çalışmalar çok eski tarihlere dayanıyordu. 1206 yılında El Cezerî, Diyarbakır'da Artuklu sultanlarının hizmetinde olduğu dönemde, her şekil ve ebatta saatler yapıyordu.

📌 El-Cezeri'nin tasarladığı bir saatte, kale siperinin yukarısındaki diskler saat başı renk değiştiriyor, kale siperinin üzerindeki figür saat başı bir mazgal ilerliyor, ortada duran kartal öne eğilip gagasında tuttuğu topu kovanın içine bırakıyor, top kovanın içine düşünce bir ezgi duyuluyor, aşağıdaki çalgıcılar çalgılarını çalmaya başlıyordu. Yaptığı çalışmalarların en önemlisi ise "filli su saatiydi."

📌 14. yüzyıla gelindiğinde ise maşa ve çark ile çalışan ilk mekanik saatler icat edildi. 16. yüzyılda ise Avrupa'da kurmalı mekanik saatler kullanılmaya başlandı.

📌 Osmanlı'da ilk mekanik saati yapan İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu ve Sultan III. Murad'ın müneccimbaşısı astronom Takiyyuddin'di.

9 asır önce icat edilen Filli Su Saati nasıl çalışıyordu?