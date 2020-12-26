Sultan Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflarla saat kuleleri

İcadıyla insanlara büyük kolaylık sağlayan saat, küçülüp ceplere girmeden önce kent meydanlarında herkesin görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunurdu. Batı'da yapılmaya başlansa da Doğu'da sanat eseri haline gelen bu tarihi yapılar, şehirlerin en dikkat çeken mimari eserleriydi. II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapılmasıyla ilgili ferman gönderilmesiyle Anadolu'nun içlerine kadar yayıldı. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinden asırlara tanıklık eden saat kulelerinin fotoğraflarını derledik.