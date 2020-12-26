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Sultan Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflarla saat kuleleri

İcadıyla insanlara büyük kolaylık sağlayan saat, küçülüp ceplere girmeden önce kent meydanlarında herkesin görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunurdu. Batı'da yapılmaya başlansa da Doğu'da sanat eseri haline gelen bu tarihi yapılar, şehirlerin en dikkat çeken mimari eserleriydi. II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapılmasıyla ilgili ferman gönderilmesiyle Anadolu'nun içlerine kadar yayıldı. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinden asırlara tanıklık eden saat kulelerinin fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 19:31
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Ankara Memleket Saati

İcadıyla insanlara büyük kolaylık sağlayan saat, küçülüp evlere ve ceplere girmeden, kollara takılmadan önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu.

Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleriydi.

Saat kulesi nasıl ortaya çıktı?

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Bağdat'ın Saat Kulesi ile talimhanesi

Saat kulesi yapımı Batı'da ortaya çıksa da Doğu'da bir sanat halini aldı. 13. yüzyıldan itibaren görülen bu tarihi yapıların ilk örnekleri İtalya ve İngiltere'de görüldü. Osmanlı'da ise 16. yüzyılın sonlarına doğru görülmeye başlandı.

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Yanya halkı tarafından inşa olunan çeşme ve saat kulesi

II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapılmasıyla ilgili ferman gönderildi. Böylece tarihi yapılar Anadolu'nun içlerine kadar yayıldı.

Türkiye'nin tarihine tanıklık eden kuleler

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Samarra Cami'nin saat kulesi

Şehirlerin sembolü haline gelen saat kuleleri, en yüksek tepelere ya da her yerden görülebilen meydanlara inşa edilirdi. Bulunduğu mevkilere göre meydanlarda yer alanlar, yamaç ve tepelere dikilenler, bir yapı üzerinde bulunanlar olmak üzere üçe ayrılırdı.

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Evrak mahzeniyle saat kulesi

Zamanı göstermenin yanı sıra yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı. Dolmabahçe ve Yıldız saraylarındaki gibi bazı saat kuleri barometre ve termometre olarak kullanıldı.

Dersaadet'in asırlara şahitlik eden saat kuleleri

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