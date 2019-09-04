Türkiye'nin tarihine tanıklık eden saat kuleleri

Çanakkale Saat Kulesi, Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapılmış olup şehrin en merkezi yerinde bulunan tarihi bir saat kulesidir. 1897 yılında o zamanlar hem İtalyan Fahri Konsolosluğu hem de tüccar olan Emille Vitalis adlı kişi tarafından tüm masrafları karşılanarak inşa ettirilmiştir. Çanakkale Saat Kulesi, inşa edilirken Ayvalık taşı kullanılmış olup kulenin dört cephesinde de birer adet zamanı gösteren saat yerleştirilmiştir.



Kare planlı olarak inşa edilen saat kulesi aşağıdan yukarıya doğru incelen bir görüntüye sahiptir. Kulenin gövdesi dikdörtgen silmelerle beşe bölünmüştür. Saat kulesinin en üst katında çanın asıldığı çokgen gövdeli ve kubbeli bir köşk bulunmaktadır. Çanın bulunduğu katın altında dört yönde yuvarlak kadranlı saatler vardır. İki ve üçüncü katlarda birer, hafif sivri kemerli aydınlık pencereleri ile ikinci katta bir balkonu mevcuttur.